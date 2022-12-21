Снег начинается в среду днем ​​в центральной Айове

Модели уловили снег немного раньше, так что это больше похоже на то, что ваша дорога домой с работы этим вечером может быть затронута. Предупреждения о погоде Мы, вероятно, по-прежнему будем видеть снег в полдень четверга с порывами ветра от 35 до 45 миль в час в течение дня. Даже после того, как снег сойдет, вы будете дуть как сумасшедшие от этих ветров, которые будут продолжаться до субботнего утра. после полудня. Вероятно, будет 30 градусов ниже или ниже, а ветер похолодает с утра четверга до позднего утра субботы. Если люди хотят уехать на выходные, чем раньше, тем лучше день. Температура остается прохладной с максимумами ниже нуля в четверг и пятницу и выше нуля в субботу. Мы вернулись в подростковое воскресенье и понедельник с еще одной вероятностью снега в понедельник. Смотреть: Как подготовиться к опасностям зимней погоды. высота 21ф. Ветер юго-восточный со скоростью 10-15 м/с. 80% вероятность снега. Накопление снега от 1 до 3 дюймов сегодня вечером: Снег. Ветер поднимется поздно. заснеженные участки. Низкий около -5 по Фаренгейту. Северный ветер 10-15 м/с, с усилением до 20-30 м/с. 90% вероятность снега. В четверг ожидается от 3 до 5 дюймов снега: облачно и ветрено. высота -1ф. Ветер северо-западный со скоростью 20-30 м/с. Скорость ветра иногда может достигать 40 миль в час. Вечер четверга: переменная облачность с порывистым ветром. Низкий -9 по Фаренгейту. Ветер северо-западный, 20-30 м/с. Скорость ветра иногда может превышать 40 миль в час. Пятница: переменная облачность и гроза. высота -1ф. Ветер северо-западный со скоростью 25-35 м/с. Скорость ветра иногда может превышать 40 миль в час.

Модели начали действовать немного раньше, так как пошел снег, так что, похоже, дорога домой с работы этим вечером может быть затронута.

Интерактивный радар | Оповещения о погоде

Скорее всего, мы продолжим видеть снег в полдень четверга с порывами от 35 до 45 миль в час в течение дня. Даже после того, как снег сойдет, он будет дуть как сумасшедший из-за этого ветра, и это будет продолжаться до субботнего утра.

Будет сильный ветер с отрицательными температурами, начиная с раннего утра четверга и продолжающийся до полудня воскресенья. Скорее всего, будет 30 градусов ниже или ниже, а ветер похолодает с утра четверга до позднего утра субботы.

Утро четверга, пятницы и субботы кажется трудным временем в дороге. Если люди хотят уехать на выходные, чем раньше, тем лучше день. Температуры остаются прохладными с максимумами ниже нуля в четверг и пятницу и выше нуля в субботу. Мы вернулись в подростковое воскресенье и понедельник с еще одной вероятностью снега в понедельник.

СМОТРЕТЬ: Как подготовиться к опасным зимним погодным условиям.

прогноз погоды:

Сегодня: Облачно с периодами поздних снегопадов. высота 21ф. Ветер юго-восточный со скоростью 10-15 м/с. 80% вероятность снега. Накопление снега от 1 до 3 дюймов.

Сегодня: снег. Ветер поднимется поздно. заснеженные участки. Низкий около -5 по Фаренгейту. Северный ветер 10-15 м/с, с усилением до 20-30 м/с. 90% вероятность снега. Ожидается от 3 до 5 дюймов снега.

Четверг: пасмурная погода. высота -1ф. Ветер северо-западный со скоростью 20-30 м/с. Скорость ветра иногда может превышать 40 миль в час.

Вечер четверга: переменная облачность, сильный ветер. Низкий -9 по Фаренгейту. Ветер северо-западный, 20-30 м/с. Скорость ветра иногда может превышать 40 миль в час.

Пятница: переменная облачность с грозой. высота -1ф. Ветер северо-западный со скоростью 25-35 м/с. Скорость ветра иногда может превышать 40 миль в час.