Снежный день в центральной Айове

Снежные валки, холодные движения Обновлено: 21:37 CST 15 ноября 2022 г.



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Вот так холодно. Это лед на камере на высоте около 500 футов 28 градусов на запад. Северо-западный ветер делает ветер холодным до 16 градусов. Это то, что делают эти пожарные из Западного Де-Мойна, сегодня вечером мы имеем дело с ужасными условиями, борющимися с пожарами 1920-х годов при морозе. Но даже в восточной части Айовы эти температуры упадут, поскольку наш штормовой нагон медленно разделится на две части. Но завтра мы в облаках. Посмотрите вверх по течению, и надежды мало, поскольку начинает появляться новая возможность для снегопада. Посмотрите на график 34:56, особенно к северу от межштатной автомагистрали 80. И тогда они утихнут. И тогда шансы на снег в обозримом будущем в значительной степени реализуются для подростков до 20 лет по всему региону, когда мы завтра будем ездить из города в город. Примерно до 30 часов дня, что намного выше среднего для этого времени года, облака очень густые, и мы не увидим много солнца. Наилучшая вероятность того, что солнце *** будет ближе к границе штата Небраска во второй половине дня. Но большой заголовок — это круто. Посмотрите на этот холодный ветер, исчисляемый однозначными числами, в пятницу утром, в субботу утром, в субботу вечером, да, в некоторых районах очень холодно. Посмотрите на этот респектабельный городской декор ниже нуля. Ваш восьмидневный прогноз показывает, что как только эти снежные дожди прекратятся, мы вернемся к сухой погоде и более теплой погоде, мы продолжим повышать температуру во вторник и среду. Если эта тенденция сохранится, а это означает, что к середине следующей недели мы можем увидеть максимумы в 50-х годах, а снег в этом мире не будет длиться долго, мы скоро вернемся.