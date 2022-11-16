Снежный день в центральной Айове

Снежные валки, холодные движения
Вот так холодно. Это лед на камере на высоте около 500 футов 28 градусов на запад. Северо-западный ветер делает ветер холодным до 16 градусов. Это то, что делают эти пожарные из Западного Де-Мойна, сегодня вечером мы имеем дело с ужасными условиями, борющимися с пожарами 1920-х годов при морозе. Но даже в восточной части Айовы эти температуры упадут, поскольку наш штормовой нагон медленно разделится на две части. Но завтра мы в облаках. Посмотрите вверх по течению, и надежды мало, поскольку начинает появляться новая возможность для снегопада. Посмотрите на график 34:56, особенно к северу от межштатной автомагистрали 80. И тогда они утихнут. И тогда шансы на снег в обозримом будущем в значительной степени реализуются для подростков до 20 лет по всему региону, когда мы завтра будем ездить из города в город. Примерно до 30 часов дня, что намного выше среднего для этого времени года, облака очень густые, и мы не увидим много солнца. Наилучшая вероятность того, что солнце *** будет ближе к границе штата Небраска во второй половине дня. Но большой заголовок — это круто. Посмотрите на этот холодный ветер, исчисляемый однозначными числами, в пятницу утром, в субботу утром, в субботу вечером, да, в некоторых районах очень холодно. Посмотрите на этот респектабельный городской декор ниже нуля. Ваш восьмидневный прогноз показывает, что как только эти снежные дожди прекратятся, мы вернемся к сухой погоде и более теплой погоде, мы продолжим повышать температуру во вторник и среду. Если эта тенденция сохранится, а это означает, что к середине следующей недели мы можем увидеть максимумы в 50-х годах, а снег в этом мире не будет длиться долго, мы скоро вернемся.
Снежные валки, холодные движения
интерактивный радар | Предупреждения о погоде Это был холодный день, большая часть снежных ливней закончилась во второй половине дня. Сегодня вечером нельзя исключать дожди, на самом деле мы можем увидеть несколько ливневых дождей уже в среду утром. Наджаф завтра днем после пасмурного дня. Высокие температуры останутся ниже нуля до воскресенья. Облачная погода с небольшой вероятностью осадков. Немного солнечного света вернется к концу недели, а к Дню Благодарения мы вернемся к почти 50 градусам. СМОТРЕТЬ: Как подготовиться к зимнему вождению. Прогноз погоды: холодные ночи и дни впереди. (без накопления) высыхает к вечеру среды с низким падением почти до однозначных цифр. Прогноз: ночь вторника: снегопады. 24F низкий. Ветер северо-западный, 10-20 м/с. 90% вероятность снега Среда: Облачно. высота 31ф. Ветер северо-западный, 10-20 м/с. В ночь на среду: переменная облачность. 21F низкий. Ветер западный 5-10 м/с. Смотреть: Первый снег в государственном парке Уолнат-Вудс
Интерактивный радар | Оповещения о погоде
Это был холодный день, когда почти закончился дневной снегопад. Сегодня вечером нельзя исключать дожди, на самом деле мы можем увидеть несколько ливневых дождей уже в среду утром. Наджаф завтра днем после пасмурного дня. Высокие температуры останутся ниже нуля до воскресенья. Облачная погода с небольшой вероятностью осадков. Немного солнечного света вернется к концу недели, а к Дню Благодарения мы вернемся к почти 50 градусам.
СМОТРЕТЬ: Как подготовиться к зимнему вождению.
предсказание погоды:
- Холодные ночи и дни впереди.
- Утром в среду возможны кратковременные снегопады. (без отставания)
- Высыхание к вечеру среды с низким падением почти до однозначных цифр.
прогноз погоды:
Вечер вторника: снежные дожди. 24F низкий. Ветер северо-западный, 10-20 м/с. 90% вероятность снега.
Среда: облачно. высота 31ф. Ветер северо-западный, 10-20 м/с.
Среда, ночь: переменная облачность. 21F низкий. Ветер западный 5-10 м/с.
Смотреть: Первый снег в государственном парке Уолнат-Вудс
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