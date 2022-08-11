Снимки 7-Space показывают разрушения на российской авиабазе в Крыму.

Спутниковые снимки, опубликованные в четверг, показали разрушенную российскую авиабазу в Крыму после того, как она подверглась нападению, что указывает на то, что Киев, возможно, приобрел дальнобойный наступательный потенциал, способный изменить ход войны.

На изображениях, опубликованных независимой спутниковой компанией Planet Labs, видны три почти идентичные воронки, из которых с очевидной точностью были поражены здания на российской авиабазе в Саки. База, расположенная на юго-западном берегу Крыма, сильно пострадала от горящего огня не менее восьми уничтоженных боевых самолетов. Россия отрицала, что самолеты были повреждены, и заявила, что взрывы, увиденные на базе во вторник, были случайными.

Украина публично не взяла на себя ответственность за нападение и не сообщила, как именно оно было совершено. «Официально мы ничего не подтверждаем и не опровергаем», — заявил советник президента Украины Михайло Подоляк в письме Рейтер. .

Западные военные эксперты заявили, что степень ущерба и кажущаяся точность удара указывают на новый мощный потенциал с потенциально важными последствиями. Россия, захватившая и аннексировавшая Крым в 2014 году, использует полуостров в качестве базы для своего Черноморского флота и в качестве основного маршрута снабжения сил вторжения, оккупирующих юг Украины, где Киев планирует начать контратаку в ближайшие недели.

«Я не аналитик разведки, но это выглядит не очень хорошо», — написал в Twitter бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Марк Хертлинг, указывая на фото уничтожения российской базы. «Я тоже. Это очень хорошо», — написал в Твиттере его коллега американский генерал в отставке Майкл Хейден, бывший глава ЦРУ и Агентства национальной безопасности.

Аналитический центр Институт изучения войны заявил, что украинские официальные лица изображают наступление в Крыму как «начало контрнаступления Украины на юге, указывая на то, что украинская армия ожидает ожесточенных боев в августе и сентябре, которые могут решить исход войны». исход следующей фазы войны». Как именно было совершено нападение, остается загадкой. Некоторые украинские официальные лица заявили, что заказ мог быть саботажем со стороны хакеров. Но похожие воронки и одновременные извержения, кажется, указывают на то, что по нему был нанесен шквал вооружений, способных уклониться от российской обороны.

База находится далеко за пределами досягаемости передовых ракет, которые, по признанию западных стран, до сих пор отправлялись на Украину, хотя она входит в группу более мощных версий, которые искал Киев. Украина также имеет противокорабельные ракеты, которые теоретически могут быть использованы для поражения целей на суше. новый этап

После нескольких недель боевых действий украинский генерал сказал, что с прошлой недели Россия удвоила количество авиаударов по украинским позициям. «Самолеты и вертолеты противника избегают залетов в радиус действия наших средств ПВО, поэтому точность этих ударов низкая», — заявил на пресс-конференции бригадный генерал Алексей Харумов.

Но добавил, что интенсивность активности российской авиации на юге снизилась после уничтожения крымской базы. «В результате конкретных мероприятий несколько снизилась интенсивность применения авиации на Южном фронте», — сказал он.

В последние дни произошли бои на востоке в городе Пески, на окраине удерживаемого сепаратистами города Донецка. Поддерживаемые Россией сепаратисты утверждали, что захватили его; Украина отрицала свое падение. Reuters не смог проверить ни одну из учетных записей. Украина изгнала российские войска из столицы Киева в марте и из пригородов Харькова, второго по величине города, в мае. Затем Россия захватила территорию на востоке в ходе ожесточенных боев, в которых в июне погибли тысячи солдат с обеих сторон.

С тех пор линия фронта оставалась в основном статической, но Киев заявляет, что готовится к крупному наступлению, чтобы вернуть себе Херсонскую и Запорожскую области, основную часть территории, захваченной после вторжения 24 февраля и которую Москва до сих пор контролирует. Россия укрепила эти районы, но ее оборона зависит от линий снабжения сил, которые привыкли выпускать тысячи снарядов в день.

Киев надеется, что прибытие в прошлом месяце американских ракетных комплексов, способных поражать материально-технические цели за линией фронта, может склонить чашу весов в его пользу. Но Запад пока не поставляет ракеты большой дальности, которые могли бы нанести удар вглубь самой России или по многочисленным базам Москвы в аннексированном Крыму. Россия заявляет, что ее «специальная военная операция» будет направлена ​​на защиту русскоязычных и сепаратистов на юге и востоке. Украина и ее западные союзники заявляют, что Москва стремится усилить контроль над как можно большей территорией с конечной целью ликвидации Украины как независимого государства.

Десятки тысяч были убиты, миллионы бежали, города были разрушены. Россия в четверг отклонила предложение Швейцарии представлять дипломатические интересы Москвы в Киеве, заявив, что швейцарцы больше не сохраняют нейтралитет, поскольку они присоединились к санкциям против России.

Украина сообщила о российских бомбардировках по всей линии фронта, из района вокруг Харькова на северо-востоке, через восточную часть Донецкой области и по берегам широкого Днепра в Запорожской, Херсонской и прилегающих областях.

Три человека погибли и семеро получили ранения в Никополе на правом берегу Днепра после попадания в него 120 российских ракет «Град», сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны прекратить все боевые действия вблизи Запорожской атомной электростанции — крупнейшей в Европе, контролируемой российскими войсками и управляемой украинскими рабочими, а также вблизи линии фронта боевых действий.

В среду Украина обвинила Россию в том, что она убила по меньшей мере 13 человек и ранила 10 ракетами, выпущенными из окрестностей завода, зная, что ответ украинцам слишком опасен. «Трусливые русские больше ничего не могут сделать, поэтому они атакуют города, укрывающиеся на Запорожской АЭС», — заявил в соцсетях глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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