Российские дети возвращаются в школу 1 сентября, чтобы начать волшебный ежегодный ритуал Дня знаний. Одетые в лучшую школьную форму, с пухлыми бантами для волос, достаточно большими для детского сада высотой несколько футов при сильном ветре, ученики приходят в школу со своими родителями и отдают восхитительные цветочные приветствия своим учителям в ознаменование начала учебного года.
Если вы устали от достопримечательностей Дня знаний, вы устали от жизни. Немногие события в России были бы более примечательными или трогательными. Когда я жил напротив школьного двора, я проводил большую часть дня, сидя на скамейке у окна, наслаждаясь праздничной атмосферой и очаровательными видами новых учеников, отягощенных букетами почти такого же размера, как их, и цепляющимися за руку родителей.
Я больше не занимаюсь производством ланч-боксов, но накануне я потратил много времени на то, чтобы решить, что упаковать в ланч-бокс моей дочери. В детстве ей было невероятно трудно есть, она категорически отказывалась есть горячий обед, который предлагала ее международная школа в Москве. Итак, каждое утро я вставал рано, чтобы наполнить свой термос домашним супом и загрузить отделения холодного металлического бокса для бенто салатом из макарон, бутербродами с пальцами, хумусом, фруктами и другими полезными, но привлекательными блюдами.
Чего я не знал – и только недавно обнаружил, – так это того, что, когда моя дочь пошла в школу, она обменялась большей частью содержимого своего ланчбокса со своими одноклассниками. Меня утешает тот факт, что содержимое моего тщательно подобранного ланчбокса пользовалось бешеной популярностью среди других корейцев моей дочери, ирландцев, шотландцев и немцев, которые соревновались друг с другом в приготовлении домашнего супа, песто, ветчины, сырных бутербродов и быстрого приготовления еды. хумус. Взамен лапша, экзотический хлеб и суши. Единственное, чем моя дочь отказалась торговать, это куриные котлеты (котлеты), которые были – и до сих пор остаются – очень славянской страстью. Слава богу, правда – возможно, они были единственной причиной, по которой она умерла от недоедания.
Котлеты – национальная страсть россиян. Что-то среднее между гамбургером и фрикаделькой, это восхитительные мясные котлеты, идеально сочные и нежные внутри и хрустящие снаружи. Хотя они часто встречаются в столовых и буфетах на рабочем месте, котлеты – домашнее блюдо. Как и скромный ризоле, котлеты были и остаются популярными среди русских домохозяек, потому что они собирают любые остатки и черствый хлеб, которые лежат вокруг, и быстро и легко собираются вместе, что делает их идеальной едой на выходных. У моего мужа теплые воспоминания о том, как в юности он поворачивал ручку мясорубки, но сегодня котлеты собираются в кухонном комбайне гораздо эффективнее.
Котлеты можно приготовить из любого вида мяса или даже из смеси мяса, хотя свинина сама по себе очень жирная. Мое любимое мясо – курица, которую я всегда считаю чистым кулинарным холстом, на котором я могу запечатлеть свои собственные вкусы, используя любые травы, оставшиеся в холодильнике или (как сейчас) вышедшие из-под контроля в моем, к сожалению, запущенном саду. Я также делаю дополнительный шаг – карамелизирую лук, обеспечивая глубокий прилив умами к конечному продукту. В России бушуют споры по поводу использования черствого или свежего хлеба для лепки хлебных котлет и необходимости замачивания хлеба. Мне нравится хлеб, пропитанный свежим молоком, но я также добавляю немного майонеза, чтобы котлеты оставались влажными.
Вы можете поджарить котлеты до конца, но после многих лет попытки поджарить их, а затем запекать в духовке в течение 25 минут, я обнаружил, что лучший способ сделать котлеты настолько твердыми. Хрустящие, но все еще хрустящие, но не пригоревшие снаружи и не прожаренные внутри.
Затем переходим к корочке. Есть те, кто предпочитает котлеты без хрустящей корочки, но я люблю добавлять панировочные сухари, муку или то, что я только что обнаружил, лучше обоих. В бунте уборки перед осенью на этой неделе я обнаружил, по крайней мере, шесть пакетов почти съеденных картофельных чипсов, спрятанных в кладовой, где члены семьи намеренно бросили их. Я уже собирался избавиться от них, когда подумал об этом лучше. Я высушил их в кухонном комбайне и использовал для покрытия ломтиков вместо муки или панировочных сухарей. Это имело огромный успех, так как получилась хрустящая хрустящая поверхность и приятный соленый вкус. Теперь у меня есть миска с картофельными чипсами, готовая для котлет.
Попробуйте следующий рецепт, замените курицу другим мясом или рыбой. Грибы, шпинат, морковь и пастернак подойдут для вегетарианцев, если их предварительно обжарить, а вместе со шпинатом слить воду, чтобы избавиться от лишней жидкости. Попробуйте добавить немного сыра, чтобы связать их вместе.
Котлеты хорошо сочетаются со всевозможными гарнирами: гречневой и грибной кашей, картофельным пюре или салатом из сезонных овощей. И, конечно же, они прекрасно это делают в ланч-боксах.
С днем знающих всех нас!
Хрустящие куриные котлеты с пряностями
Ингредиенты
Урожайность: 12-14 котлет.
- 1 1/2 (350 мл) стакана свежесрезанных кубиков хлеба
- ½ чайной ложки мускатного ореха
- ½ стакана (180 мл) молока, нагретого в течение 1 минуты
- ½ стакана (300 мл) мелко нарезанного белого лука
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 2 зубчика измельченного чеснока
- 2 фунта. (1 кг) куриное мясо (смесь бедер и грудки), нарезанное кубиками
- Один лимонный аромат
- 1 столовая ложка майонеза
- 1 чайная ложка красного перца
- ½ стакана (150 мл) нарезанной зелени
- 1 столовая ложка приготовленного хрена
- 2 стакана (475 мл) пюре из картофельных чипсов или ½ стакана (350 мл) панировочных сухарей панко.
- 3 столовые ложки растительного масла
соус
- 1 стакан (236 мл) греческого йогурта или сметаны
- ½ стакана (120 мл) медовой горчицы
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 3 столовые ложки измельченной зелени
направления
- Обмакните кубики хлеба и мускатный орех в теплое молоко, накройте крышкой и отставьте на 30 минут.
- Обжарьте лук и чеснок на сливочном масле на медленном огне, пока они не станут увядшими, коричневыми и не начнут карамелизироваться (30 минут). Дайте остыть при комнатной температуре.
- Разогрейте духовку до 180 ° C и накройте противень пергаментной бумагой.
- Поместите приготовленную, охлажденную смесь лука и хлеба в кухонный комбайн со стальным лезвием. Взбейте смесь, затем с помощью ложки удалите смесь из кухонного комбайна.
- Поместите курицу в пустой кухонный комбайн и перемешайте несколько раз. Добавьте смесь хлеба и лука и несколько раз взбейте до однородной массы. Добавить майонез, хрен, красный перец, цедру лимона и хорошо перемешать. Наконец, добавьте измельченные травы и перемешайте до однородного состояния. В смеси может быть несколько небольших кусочков мяса – ничего страшного.
- Выложите картофельные чипсы или панко в неглубокую посуду. Смочите руки водой и сформируйте из куриной смеси овальную лепешку длиной 3 дюйма и шириной 1 дюйм (8 см на 3 см).
- Смазать каждый блин смесью крошки и выложить на подготовленный противень.
- Нагрейте растительное масло на среднем или сильном огне на сковороде, пока крошки не начнут шипеть при ударе. Обжаривайте филе порциями, пока корочка не станет золотистой (примерно 2 минуты на каждую сторону), затем вернитесь на противень. Когда все ломтики будут приготовлены, запекать в разогретой духовке 25 минут.
- Пока котлеты готовятся, взбейте все ингредиенты соуса и поставьте в холодильник до подачи котлет.
- Подавайте куриные котлеты горячими с соусом на стороне.