Снова в школу с хрустящими куриными котлетами с пряностями

Российские дети возвращаются в школу 1 сентября, чтобы начать волшебный ежегодный ритуал Дня знаний. Одетые в лучшую школьную форму, с пухлыми бантами для волос, достаточно большими для детского сада высотой несколько футов при сильном ветре, ученики приходят в школу со своими родителями и отдают восхитительные цветочные приветствия своим учителям в ознаменование начала учебного года.

Если вы устали от достопримечательностей Дня знаний, вы устали от жизни. Немногие события в России были бы более примечательными или трогательными. Когда я жил напротив школьного двора, я проводил большую часть дня, сидя на скамейке у окна, наслаждаясь праздничной атмосферой и очаровательными видами новых учеников, отягощенных букетами почти такого же размера, как их, и цепляющимися за руку родителей.

Я больше не занимаюсь производством ланч-боксов, но накануне я потратил много времени на то, чтобы решить, что упаковать в ланч-бокс моей дочери. В детстве ей было невероятно трудно есть, она категорически отказывалась есть горячий обед, который предлагала ее международная школа в Москве. Итак, каждое утро я вставал рано, чтобы наполнить свой термос домашним супом и загрузить отделения холодного металлического бокса для бенто салатом из макарон, бутербродами с пальцами, хумусом, фруктами и другими полезными, но привлекательными блюдами.

Чего я не знал – и только недавно обнаружил, – так это того, что, когда моя дочь пошла в школу, она обменялась большей частью содержимого своего ланчбокса со своими одноклассниками. Меня утешает тот факт, что содержимое моего тщательно подобранного ланчбокса пользовалось бешеной популярностью среди других корейцев моей дочери, ирландцев, шотландцев и немцев, которые соревновались друг с другом в приготовлении домашнего супа, песто, ветчины, сырных бутербродов и быстрого приготовления еды. хумус. Взамен лапша, экзотический хлеб и суши. Единственное, чем моя дочь отказалась торговать, это куриные котлеты (котлеты), которые были – и до сих пор остаются – очень славянской страстью. Слава богу, правда – возможно, они были единственной причиной, по которой она умерла от недоедания.