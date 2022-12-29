Соавтору Sonic предъявлено обвинение в незаконных акциях Final Fantasy

рисунок : Кевин Винтер ( Гетти Изображений )

В прошлом месяце легендарный изобретатель Sonic the Hedgehog был арестован за якобы покупку акций студия разработки, прежде чем поделиться в Приключение дракона Игра была объявить . Месяц спустя его арестовали во второй раз за то, что он купил акции Компания, в которой вам поручено работать Последняя фантазия Роль . Вчера прокуратура Токио официально предъявила Юдзи Наке обвинение в инсайдерской торговле на сумму около 1 080 000 долларов в… Последняя фантазия акции.

мне Эн-Эйч-Кейтак решила токийская окружная прокуратура нака Получал прибыль от инсайдерской торговли (спасибо, ВГК). Во-первых, инсайдерская торговля — это когда кто-то, обладающий непубличными знаниями о компании, может использовать эту информацию для выгодной торговли акциями. сделать это незаконно в Японии. Итак, Нака нарушил закон, когда был покупка акций в ATeam до того, как студия объявила об этом Вы будете заниматься разработкой мобильных игр Final Fantasy VII: Первый солдат, Королевская битва, выпущенная исключительно для мобильных устройств. Хотя игра была анонсирована в 2021 году, Нака был арестован 7 декабря этого года. .

Это было после месяца пребывания там арестован первый время Купить акции созданной студии Aiming Квест изобретательности дракона. В обоих случаях он был арестован вместе с сотрудником Square Enix Тайсуке Сасаки. Сасаки обвиняют в торговле акциями на сумму около 782 000 долларов.

Если два Получил прибыль от акций ATeam, предположительно до Первый солдат Я был Я отменил менее года назад после его запуска. Square Enix явно надеялась нажиться на популярности Fortnite И другие короли битвы . вместо, Первый солдат У него были серьезные проблемы с производительностью, и он был доступен только на мобильных устройствах.

был нака Присоединяйтесь к Square Enix В 2018 году направить Балан Мир чудесстранная игра в жанре экшн, которая была почти универсальной Проведите как флоп. Игра была несфокусированной и запутанной для многих обозревателей. Котаку включить его в Список Одно из самых больших игровых разочарований года. директор поздно Square Enix в июне 2021 года. Возможно, Наке было бы лучше, если бы он сосредоточился на создании хорошей игры, а не на манипулировании фондовым рынком.