Снято на камеру: собака борется с акулой на Багамах

На Багамах дерзкая собака поймала 12-футовую акулу-молот, и все это было заснято на камеру. Смотрите видео в плеере выше. На видео вы можете услышать, как пассажиры, которые плыли на лодке, задыхаются и кричат, когда собака прыгает в воду и, кажется, отбивается от акулы, и собаке удается спастись невредимой. Exuma Water Sports говорит, что дерзкий щенок живет на частном острове. Неясно, защищала ли собака свой дом или просто хотела поиграть с акулой.

На Багамах дерзкая собака поймала 12-футовую акулу-молот, и все это было заснято на камеру.

Смотрите видео в плеере выше.

На видео вы можете услышать, как пассажиры, которые плыли на лодке, задыхаются и кричат, когда собака прыгает в воду и, кажется, отбивается от акулы.

Собаке удалось уйти невредимой.

Exuma Water Sports говорит, что дерзкий щенок живет на частном острове. Неясно, защищала ли собака свой дом или просто хотела поиграть с акулой.