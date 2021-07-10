Собаки-военнослужащие России прошли парашютную подготовку

После того, как на человеке и собаке собран компьютер, они отправляются в прыжки с парашютом и показывают видео.

Россия разработала новую парашютную систему, которая может доставить служебных собак в места, где самолет не может приземлиться. Оборудование проходит заключительный этап испытаний. TechnoDynamica, авиационная холдинговая компания, отвечающая за этот новый тип парашюта, разместила видео некоторых тестов и интервью на своих страницах в YouTube и Instagram. Раньше оборудование не было доступно в России, но теперь в их отчете говорится, что оно может помочь человеку спрыгнуть с парашютом с служебной собакой для проведения поисковых и военных операций в районах, где самолет не может приземлиться. Они сказали, что их систему можно использовать с одной полозьями и в комбинации с собакой.

На видео были показаны солдаты армии, садящиеся в самолет со своими обученными собаками. Захват парашюта отличается тем, что в нем есть встроенный карман, в котором собаку можно носить перед человеком. После того, как система была построена на человеке и собаке, они отправились в прыжки с парашютом. К счастью, оборудование работает хорошо, и ни одно животное в этом процессе не пострадает.

«Мы провели полный цикл разработки: от документации до предварительных испытаний», – сказал главный парашютист Алексей Козин в своем посте в Instagram на TechnoDynamica. Он добавил, что позже организация была передана Минобороны России.

Андрей Доберков, у которого брали интервью, сказал, что, хотя момент прыжка может быть стрессовым для людей и собак, вскоре выяснилось, что он прошел тихо. Он также упомянул преимущества этого парашюта. Раньше, когда солдаты не могли брать своих обученных собак на свои операции, им приходилось заранее встречать другую собаку (которая уже была на месте) и гладить ее.

Пока оборудование проходит финальные испытания, ожидается, что оно будет завершено к концу 2021 года и будет доставлено на форум «Армия-2021».