Собаки королевы Елизаветы, пони: какую роль животные сыграли на похоронах

ЛОНДОН. Мир наблюдал, как гроб с телом королевы Елизаветы II направляется к Виндзорскому замку, месту захоронения британской королевы. Ее также видели ее собаки корги и очаровательный пони. Елизавета была главой государства и имела важные конституционные обязанности. Но ее близкие говорят о ее самой счастливой жизни в качестве деревенской женщины, наслаждающейся обществом своих животных.

Так что, возможно, было уместно, что эти три фаворита присутствовали на церемонии закрытия церемониального шествия.

Корги Муик и Сэнди были вывезены за пределы Виндзорского замка до того, как гроб достиг Лонг-Уолк, улицы протяженностью 4,6 мили, ведущей к замку.

А в стороне, нагруженная, но без пассажира, тоже ждала ее маленькая пони Эмма.

Говорят, что королева терпела Букингемский дворец в Лондоне. Она предпочитала Виндзорский замок, где могла кататься на лошадях, и ее часто видели бегущей по Виндзорскому Большому парку. Персонал замка с гордостью говорил посетителям, что считает Виндзор «домом», а Лондон — «офисом».

В начале пандемии она переехала в Виндзор со своей основной резиденцией и не проявляла интереса к отъезду даже после снятия ограничений. Ее собаки остались с ней там.

Один из самых больших страхов публики после смерти королевы заключался в том, куда отправятся Мик и Сэнди. Представитель принца Эндрю позже подтвердил, что они просто поменяют место жительства в поместье. Переезд к принцу и его бывшей женеСара Фергюсон. (Несмотря на развод, пара живет вместе в Королевской ложе на земле.)

В то время как у королевы были другие породы на протяжении ее долгой жизни, она любила собак корги больше всего на свете. Сообщается, что в ее жизни было более 30; Принцесса Диана однажды назвала их «движущимся ковром». READ Байден заявил, что отвергает выводы армейского отчета по Афганистану

Корги, которого она получила, когда ей было 18 лет, Сьюзен приехала к ней в свой медовый месяц и запустила королевскую племенную линию, которая произвела сотни щенков. Трое из этих внуков продолжат появляться вместе с королевой, когда она объединилась с Дэниелом Крейгом, также известным как Джеймс Бонд, в скетче для церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Это тоже была королева Постоянная страсть к лошадям Она каталась в свои девяносто. Ранее в этом году из-за проблем со здоровьем она пропустила официальное открытие парламента — важную дату в королевском календаре, — но через несколько дней ее отвезли на Королевскую конную выставку в Виндзор, чтобы посмотреть, как ее лошади принимают участие в мероприятиях.

И некоторые из этих существ сыграли заметную роль в понедельник.

Королева была генеральным комиссаром Королевской канадской конной полиции и помогла возглавить похоронную процессию в Лондоне на четырех лошадях с помощью музыкальной поездки RCMP, подаренной ей во время ее правления.