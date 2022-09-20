Собаки королевы Елизаветы, пони: какую роль животные сыграли на похоронах

Так что, возможно, было уместно, что эти три фаворита присутствовали на церемонии закрытия церемониального шествия.
Корги Муик и Сэнди были вывезены за пределы Виндзорского замка до того, как гроб достиг Лонг-Уолк, улицы протяженностью 4,6 мили, ведущей к замку.
А в стороне, нагруженная, но без пассажира, тоже ждала ее маленькая пони Эмма.
Говорят, что королева терпела Букингемский дворец в Лондоне. Она предпочитала Виндзорский замок, где могла кататься на лошадях, и ее часто видели бегущей по Виндзорскому Большому парку. Персонал замка с гордостью говорил посетителям, что считает Виндзор «домом», а Лондон — «офисом».
В начале пандемии она переехала в Виндзор со своей основной резиденцией и не проявляла интереса к отъезду даже после снятия ограничений. Ее собаки остались с ней там.
Один из самых больших страхов публики после смерти королевы заключался в том, куда отправятся Мик и Сэнди. Представитель принца Эндрю позже подтвердил, что они просто поменяют место жительства в поместье. Переезд к принцу и его бывшей женеСара Фергюсон. (Несмотря на развод, пара живет вместе в Королевской ложе на земле.)
В то время как у королевы были другие породы на протяжении ее долгой жизни, она любила собак корги больше всего на свете. Сообщается, что в ее жизни было более 30; Принцесса Диана однажды назвала их «движущимся ковром».
Корги, которого она получила, когда ей было 18 лет, Сьюзен приехала к ней в свой медовый месяц и запустила королевскую племенную линию, которая произвела сотни щенков. Трое из этих внуков продолжат появляться вместе с королевой, когда она объединилась с Дэниелом Крейгом, также известным как Джеймс Бонд, в скетче для церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
Это тоже была королева Постоянная страсть к лошадям Она каталась в свои девяносто. Ранее в этом году из-за проблем со здоровьем она пропустила официальное открытие парламента — важную дату в королевском календаре, — но через несколько дней ее отвезли на Королевскую конную выставку в Виндзор, чтобы посмотреть, как ее лошади принимают участие в мероприятиях.
И некоторые из этих существ сыграли заметную роль в понедельник.
Королева была генеральным комиссаром Королевской канадской конной полиции и помогла возглавить похоронную процессию в Лондоне на четырех лошадях с помощью музыкальной поездки RCMP, подаренной ей во время ее правления.
Маргарет Роудс, близкая подруга и кузина королевы, однажды сказала Би-би-си: «Здорово, когда у тебя есть несколько выходных на работе, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, то есть быть деревенским жителем, выгуливать собак». и думай о… комических и творческих вещах».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».