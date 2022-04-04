Собеседник конференции, имя первого человека в космосе, потому что он русский

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Космическая конференция, проводимая в честь известного советского космонавта Юрия Гагарина, была переименована, потому что он русский.

В уже удаленном объявлении некоммерческая организация Space Foundation заявила, что «в свете текущих событий в мире» она изменит «Ночь Юрия» на «Праздник космоса: узнайте, что дальше» на своей конференции «Космический симпозиум». Я упомянул футуризм.

«Цель этого мероприятия по сбору средств остается прежней — отпраздновать достижения человечества в космосе и вдохновить следующее поколение на достижение звезд», — говорится в предыдущем обновлении.

В 1961 году Гагарин, советский пилот, стал первым человеком, вышедшим в космос, что ознаменовало значительную эскалацию космической гонки между Соединенными Штатами и Советским Союзом. За ним в том же году последовал американец Алан Шепард.

Недатированная фотография Гагарина рядом с медалью Героя Советского Союза. АП

Представьте себе сияющего Юрия Гагарина через несколько месяцев после его успешного одноорбитального полета в 1961 году. АП

Отмену Гагарина можно добавить к длинному списку российских или связанных с Россией объектов, подвергшихся критике в результате русско-украинской войны. Международная федерация кошек запретила участие выведенных в России кошачьих, Метрополитен-опера в Нью-Йорке рассталась со своим звездным русским сопрано, а продажи в Русской чайной резко упали.