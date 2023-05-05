Соболенко готовится отомстить Святеку в мадридском финале, нокаутировав Циципаса

Полная сил: Арина Соболенко возвращает мяч Марии Саккари

Арина Соболенко сделала ранний подарок ко дню рождения, выйдя в финал во второй раз за три года в Мадриде в четверг, а затем замышляла реванш против первой ракетки мира Иги Святека.

В пятницу второй ракетке мира исполняется 25 лет, и белоруска отпраздновала это с изяществом, обогнав девятую ракетку мира гречанку Марию Саккари со счетом 6-4, 6-1.

Соболенко, чемпионка 2021 года в Мадриде, встретится со Сватеком в матче чемпионата в субботу после того, как чемпионка Франции и США опрокинула Веронику Кудмитову с 13-м номером 6-1, 6-1.

Соболенко, действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису, будет гоняться за своим пятым титулом WTA, 13-м титулом в карьере и третьим в 2023 году.

У нее будет шанс отомстить за свое поражение подряд от Сватек в матче чемпионата Штутгарта в прошлом месяце.

«Я действительно хочу отомстить», — сказала она. «Было бы здорово обыграть такого игрока, как Ига, на грунте.

«В Штутгарте я торопился с короткими передачами и очень старался добиться победы. На этот раз я играл немного терпеливее и ждал, когда правильный мяч добьет точку».

Святек с лучшим посевом имеет рекорд побед и поражений 5: 2 против Соболенко, он также выиграл все три своих предыдущих матча на грунтовом корте.

В мужском четвертьфинале Ян-Леннард Штруфф ошеломил пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса и стал третьим удачливым проигравшим, вышедшим в полуфинал ATP.

33-летний немец, проигравший в квалификационном раунде до того, как ему выделили место в основной сетке, взял верх 7-6 (7/5), 5-7, 6-3.

Теперь он встретится с россиянином Асланом Карацевым в полуфинале в пятницу.

«Это прекрасно, — сказал Штруфф, который по иронии судьбы проиграл Карацеву в квалификации в прошлые выходные. — Это был очень тяжелый бой. Раньше я знал, что должен сделать все возможное».

Другой полуфинал, действующий чемпион и вторая ракетка мира Карлос Алькарас, который в пятницу отмечает свое двадцатилетие, встретится с хорватом Борной Чоричем.

История продолжается

65-й ​​номер мира Струфф последовал за Томасом Йоханссоном в Торонто в 2004 году и Лукасом Пуйем в Риме в 2016 году, которые были счастливчиками, проигравшими в полуфинале Masters.

— Проиграл в плей-офф —

«Аслан пока отлично играет на этой неделе и легко обыграл меня в квалификации. В том матче я показал не лучший теннис», — добавил Струве.

Карацев выиграл битву аутсайдеров, обыграв Чжана Чжичжэня со счетом 7-6 (7/3), 6-4 и закрепив победу в полуфинале.

Россиянин Карацев, занимающий 121-е место в мире, был вынужден пройти квалификацию в испанской столице.

Чжан, занявший 99-е место, стал первым китайским игроком, вышедшим в четвертьфинал турнира ATP 1000.

Оба мужчины были нокаутированы шестью посевами и вышли в четвертьфинал, при этом Карацев проиграл всего один сет в семи матчах, поскольку он выбил второго посева и соотечественника Даниила Медведева в 1/8 финала.

В четверг Карацев лучше держался в решающие моменты и спас все три брейк-пойнта, с которыми столкнулся в первом сете, прежде чем выиграть на тай-брейке.

Он сразу же сломался в начале второго сета, прежде чем выйти победителем через 1 час 40 минут.

29-летний Карацев дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии 2021 года, но так и не дошел до полуфинала Masters 1000.

В начале 2022 года он поднялся на 14-е место в мировом рейтинге, а затем упал.

«Я начал год в топ-100, потом спустился и проиграл несколько игр. Нужно продолжать идти и верить», — сказал Карацев.

Мощный ди-джей / ведущий