Соболенко пропустила пресс-конференцию Открытого чемпионата Франции по теннису, сославшись на психическое здоровье

День Арины Соболенко начался с рутинного поражения Камилы Ракимовой из России, которая, как и ожидалось, вывела вторую ракетку мира из Беларуси на вторую неделю Открытого чемпионата Франции.

Но затем Соболенко снова поставила себя, турнир и теннис в центр дискуссий о спорте и войне в Украине, отказавшись присутствовать на обязательной послематчевой пресс-конференции. Она сказала, что чувствовала себя неуверенно во время пресс-конференции в начале этой недели, когда украинский журналист спросил Соболенко о ее поддержке президента Беларуси Александра Г. Лукашенко, который поддержал войну России против Украины.

«В среду я не чувствовала себя в безопасности на пресс-конференции», — цитирует Соболенко начало текста ее выступления после победы над Ракимовой со счетом 6:2, 6:2. «Я должен чувствовать себя в безопасности, когда беру интервью у журналистов после матчей. Ради своего психического здоровья и благополучия сегодня я решил выйти из этой ситуации, и Чемпионат поддержал меня в этом решении. ”

Седрик Лоран, представитель Французской федерации тенниса FFT, которая организует этот крупный турнир, в котором с самого начала доминирует геополитика, заявил, что представители федерации узнали после матча Соболенко, что она не будет участвовать в пресс-конференции.