Соболенко пропустила пресс-конференцию Открытого чемпионата Франции по теннису, сославшись на психическое здоровье

День Арины Соболенко начался с рутинного поражения Камилы Ракимовой из России, которая, как и ожидалось, вывела вторую ракетку мира из Беларуси на вторую неделю Открытого чемпионата Франции.
Но затем Соболенко снова поставила себя, турнир и теннис в центр дискуссий о спорте и войне в Украине, отказавшись присутствовать на обязательной послематчевой пресс-конференции. Она сказала, что чувствовала себя неуверенно во время пресс-конференции в начале этой недели, когда украинский журналист спросил Соболенко о ее поддержке президента Беларуси Александра Г. Лукашенко, который поддержал войну России против Украины.
«В среду я не чувствовала себя в безопасности на пресс-конференции», — цитирует Соболенко начало текста ее выступления после победы над Ракимовой со счетом 6:2, 6:2. «Я должен чувствовать себя в безопасности, когда беру интервью у журналистов после матчей. Ради своего психического здоровья и благополучия сегодня я решил выйти из этой ситуации, и Чемпионат поддержал меня в этом решении. ”
Седрик Лоран, представитель Французской федерации тенниса FFT, которая организует этот крупный турнир, в котором с самого начала доминирует геополитика, заявил, что представители федерации узнали после матча Соболенко, что она не будет участвовать в пресс-конференции.
Официальные представители Открытого чемпионата Франции согласились с решением Соболенко относительно пятничного матча, но заявили, что решение о ее пресс-конференциях до конца турнира принято не было.
Лоран сказал, что для интервью с Соболенко был выбран «пул», но отказался сообщить, кто был в пуле, были ли они представителями независимых СМИ или работали на турнире или женском теннисном туре WTA.
Знакомый с ситуацией человек, не уполномоченный говорить по этому поводу, сказал, что только один человек — сотрудник WTA — задавал вопросы в групповом интервью.
Человек, знакомый с действиями WTA, но не уполномоченный говорить по этому поводу, сказал, что организация поддерживает желание Соболенко не участвовать в пресс-конференции и то, как было сделано ее заявление.
Представители Соболенко в спортивно-развлекательной компании IMG, входящей в состав Endeavour, не ответили на запросы о комментариях.
Решение по Соболенко было принято через два года после того, как конфронтация с Наоми Осакой из-за посещения пресс-конференций привела к ее отказу от участия в Открытом чемпионате Франции. Осака объявила в социальных сетях перед началом турнира, что не будет участвовать в пресс-конференциях, чтобы сохранить свое психическое здоровье, и заплатит все полученные штрафы.
После того, как Осака пропустила пресс-конференцию после победы в первом раунде, судья турнира оштрафовал ее на 15 000 долларов, а лидеры четырех турниров Большого шлема — австралийский, французский, американский и Уимблдонский новички — пригрозили, что ее могут исключить из турнира. Турнир. French Open и столкнется с более суровыми наказаниями, если не выполнит свои обязательства перед СМИ.
Осака, четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема и одна из лучших игроков мира того времени, отказалась от участия на следующий день, впервые заявив, что страдает депрессией и планирует сделать перерыв в теннисе. Она вернулась семь недель спустя, но снова упала осенью 2021 года. В течение 2022 года она боролась с травмами и сейчас беременна своим первым ребенком, хотя заявила, что намерена вернуться после родов.
В деле Соболенко решение было принято после двух напряженных перепалок с Дарьей Мещеряковой, журналисткой из Украины, работающей на полставки в спортивном издании «Трипона».
Во время первого обмена Мещерякова спросила Соболенко о ее послании миру о войне и о том, почему она заявила, что украинские игроки «ненавидят» ее. Соболенко отрицала, что говорила это, а затем говорила так же откровенно, как когда-либо, о войне.
«Никто в этом мире, ни российские спортсмены, ни белорусские спортсмены, не поддерживают войну. Как мы можем поддерживать войну? Никто, нормальные люди никогда этого не поддержат», — сказал Соболенко, проживающий в Майами.
Через три дня, после матча второго тура Соболенко, Мещерякова бросила ей вызов по поводу письма, которое она якобы подписала в 2020 году в поддержку Лукашенко, «за те времена, когда он пытал и избивал протестующих на улице» и о его участии в новой кампании. Отметьте год вместе с ним.
Письмо, которое должна была подписать Соболенко, не было обнародовано, равно как и ее празднование Нового года с белорусским президентом не было проверено независимо, хотя есть много совместных фотографий Соболенко и Лукашенко. В интервью в пятницу Мещерякова, уехавшая из Киева в Нидерланды через 10 дней после начала войны, когда рядом с ее квартирой упали ракеты, и чьи родители до сих пор живут в оккупированном Россией Луганске, сказала, что узнала о выступлении и праздновании Нового года. . Известные белорусские журналисты, которые были вынуждены покинуть страну.
Правильно, сказала Мещерякова, «я видела, как она отреагировала».
Соболенко сказала, что у нее нет комментариев по обоим вопросам, а затем продолжила, отвечая на следующий вопрос Мещеряковой: «То есть вы в основном все поддерживаете, потому что не можете говорить? Вы не маленький человек, Арина».
Но Соболенко быстро оборвала себя, когда медиум упомянул Соболенко, дав понять, что она не будет комментировать дальше.
«Нам это понятно», — сказала Мещерякова в конце обмена.
Элина Свитолина, своего рода неофициальный лидер украинских участников тура, сказала, что они просто хотели услышать от игроков, представляющих Россию и Беларусь, что, по их мнению, их страны должны положить конец войне.
«Я думаю, что почти все украинцы хотели бы услышать это от своей стороны», — сказала Свитолина после трехсетовой победы над россиянкой Анной Блинковой.
Как и остальные украинские игроки, Свитолина не пожала руку Блинковой после матча.
«Можете ли вы представить себе парня или девушку, которые сейчас на передовой, знаете, смотрят на меня, а я веду себя так, будто ничего не происходит», — сказала Свитолина. «Я представляю свою страну. У меня есть голос».
В воскресенье Соболенко сыграет со Слоан Стивенс из США в четвертом раунде. Пока не ясно, встретится ли она с прессой после матча.
Мещерякова, которая помимо спорта занимается политическим аналитиком, сказала, что вернулась к своей основной работе после субботы. Она сказала, что использовала отпуск, чтобы отчитаться о турнире, и оплачивала свои расходы.
В случае с Осакой официальные лица турнира заявили, что отказ от участия Осаки в пресс-конференциях может дать ей несправедливое преимущество перед другими игроками.
Стивенс, член Совета игроков WTA, заявила в пятницу, что поддерживает решение Соболенко не присутствовать на ее пресс-конференции и что каждый игрок имеет право чувствовать себя в безопасности при выполнении своих обязательств перед СМИ.
«Каждый должен хорошо относиться к себе и к тому, что он делает», — сказал Стивенс. «Если вы не чувствуете себя в безопасности, вам не нужно быть там. Это конец».
Мещерякова сказала, что разговаривала с родителями ранее в тот же день. Она сказала, что ее мать смотрела репортаж российских СМИ об этой истории, в которой она описала русскими словами черное платье. Она умоляла дочь прекратить освещать турнир и немедленно уйти.
Я, конечно, сказала ей, что не буду, — сказала Мещерякова. «Я журналист».
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