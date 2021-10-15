Событие Apple в октябре 2021 года: чего ожидать

В понедельник, 18 октября, Apple планирует провести крупное мероприятие, посвященное аппаратному обеспечению. Вот чего ожидать. (Фото: Apple)

Яблоко (AAPL), чтобы провести в понедельник второе крупное осеннее мероприятие по оборудованию. Ожидается, что на виртуальном мероприятии, получившем название «Unleashed», будут представлены новые продукты Mac на базе специализированных процессоров Apple на базе ARM.

Мероприятие, которое начнется в 10:00 по восточному времени и будет транслироваться из штаб-квартиры Apple в Купертино, штат Калифорния, может означать презентацию нового MacBook Pro, нового Mac Minis и, возможно, нового поколения AirPods.

Линия MacBook Pro впервые почувствовала вкус силикона Apple в 2020 году, когда выпустила 13-дюймовый MacBook Pro, но его 16-дюймовая модель по-прежнему оснащена чипом Intel. По слухам, новые Pro поступят в 14-дюймовые и 16-дюймовые модели и получат чип Apple M1X, обновление по сравнению с прошлогодним чипом M1. По данным Bloomberg.

Новый чип, который имеет 10 ядер ЦП и 16 или 32 ядра графического процессора, должен будет обеспечивать достаточную производительность, чтобы соответствовать мощности нынешней линейки MacBook Pro от Apple, на которую такие создатели, как фото- и видеоредакторы, полагаются как на свою рабочую машину.

Помимо новых чипов, обновленный MacBook Pro получит новые небольшие светодиодные экраны, которые, в отличие от стандартных светодиодных панелей, обеспечивают более точную цветопередачу, что является огромным преимуществом для создателей. По данным Bloomberg, новые профессионалы, вероятно, вернут порт HDMI и слот для SD-карты, две функции, которые Apple исключила из своих MacBook Pro последнего поколения и которые поставили фото- и видеоредакторы в затруднительное положение, поскольку они полагаются на такие соединения.

История продолжается

В добавление к, Согласно MacRumorsПрофи вообще откажутся от Touch Bar от Apple. Вместо этого Apple установит стандартный ряд клавиш клавиатуры.

В новый mac mini Также ожидается, что он будет оснащен процессором Apple M1X, что сделает его мощной альтернативой настольным компьютерам и рабочим станциям. Apple ранее выпустила версию Mac mini с чипом M1 вместе с первыми MacBook на базе M1 в 2020 году, но эта версия, как говорят, предназначена для пользователей, которым требуется более высокая производительность.

Наконец, Apple может представить AirPods третьего поколения. Слухи об AirPods 3-го поколения ходят довольно давно. Изначально ожидалось, что об этом будет объявлено во время презентации Apple iPhone в сентябре, но так и не было объявлено.

новые AirPods Отчеты BloombergГоворят, что он имеет улучшенный дизайн, аналогичный AirPods Pro, а также чехол для зарядки модели Pro. Однако не ожидайте, что Apple представит AirPods ни с одним из них. Новые крутые функции здоровья. Эти, по мнению Журнал “Уолл Стрит, все еще находится в стадии разработки.

Когда они войдут, они возьмут с собой термометр для измерения температуры вашего уха, датчик для измерения вашей осанки и, возможно, слуховой аппарат.

Презентация 18 октября последовала за сентябрьским мероприятием Apple, на котором была представлена ​​линейка iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Хотя первоначальные отчеты предполагают, что iPhone 13 хорошо продается, Apple была шокирована продолжающейся нехваткой чипов, вызванной пандемией. В результате компании пришлось сократить заказы на iPhone 13 на целых 10 миллионов единиц. Еще неизвестно, повредит ли дефицит продажам Apple MacBook.

Продукты Mac компании хорошо зарекомендовали себя во время пандемии, поскольку потребители покупают ноутбуки и настольные компьютеры, чтобы работать и учиться из дома. В 2020 финансовом году выручка Apple от Mac выросла до 28,6 млрд долларов с 25,7 млрд долларов в 2019 году. Только за последний квартал выручка Mac выросла до 8,2 млрд долларов с 7,0 млрд долларов.

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