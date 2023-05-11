Событие Google AI отправляет акции Alphabet на самую высокую цену с августа

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи выступает с основным докладом на конференции разработчиков ввода-вывода Google в Shoreline Amphitheatre 10 мая 2023 года в Маунтин-Вью, Калифорния.

Акции Alphabet торгуются на самом высоком уровне с августа после объявления Google об искусственном интеллекте на конференции разработчиков в среду.

Акции выросли примерно на 5% и торговались около 118 долларов за акцию по состоянию на утро четверга. В последний раз он торговался выше этой цены в августе прошлого года.

На мероприятии I/O компания Google, принадлежащая Alphabet, объявила, что добавит функции искусственного интеллекта в свой продукт Featured Search, чтобы превращать сложные запросы в простые ответы путем объединения результатов из нескольких источников.

Google также заявил, что набор инструментов для рабочего места, таких как Google Docs, вскоре позволит пользователям создавать новые документы и заполнять электронные таблицы с помощью искусственного интеллекта. Компания также заявила, что сделает своего чат-бота Bard AI более доступным и вскоре у него появится возможность отвечать на разных языках и изображениях.

Аналитики, похоже, были довольны тем, что реклама Google позволила ей опередить гонку искусственного интеллекта и приносить компании доход.

«Мы сохраняем оптимизм и рассматриваем I/O как информационное мероприятие, которое поможет уменьшить широко обсуждаемое «бремя ИИ»… и сократить текущий разрыв в оценке GOOGL по сравнению с аналогичными компаниями», — написал Брайан Новак, аналитик Morgan. Стэнли.

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