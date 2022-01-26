Советники по национальной безопасности США и Израиля обсуждают «достижения в ядерной программе Ирана»

Ганц: ЦАХАЛ будет продолжать действовать вдоль северной границы «столько, сколько необходимо»

Министр обороны Бени Ганц заявил, что Армия обороны Израиля будет продолжать действовать вдоль границы «столько, сколько необходимо».

Ганц делает свое заявление во время церемонии, посвященной 25-летию так называемого вертолетная катастрофа, когда столкнулись два вертолета, которые перевозили солдат на израильские базы в Ливане, в результате чего погибли 73 военнослужащих на борту.

«Семьдесят три командира и солдата пали на пути через северную границу, место, которое до сих пор привлекает наше внимание, где мы работаем и где мы будем продолжать действовать столько, сколько необходимо для сохранения безопасности Израиля». — говорит он, не говоря о каких-то конкретных угрозах с севера.

Обсуждая авиакатастрофу 1997 года, которую он описывает как «одну из самых страшных катастроф, произошедших в Армии обороны Израиля», Ганц отмечает два недавних несчастных случая со смертельным исходом в вооруженных силах, один из которых произошел с вертолетом, который разбился по пока неясным причинам, в результате чего погибли два пилота на борту. , а также фатальный случай дружественного огня в элитном подразделении «Эгоз», когда два офицера были убиты однополчанином из-за ошибочной идентификации.

Министр обороны Бенни Ганц на заседании Комитета по обороне и иностранным делам в Кнессете, 19 октября 2021 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

«В последние недели мы также знали об ошибках и несчастных случаях, которые стоили жизни военно-воздушным силам и подразделению «Эгоз». Сейчас мы выполняем нашу тройную обязанность — исследовать и извлекать уроки, не мигая и не делая никому никаких одолжений, как это является нашим этическим и организационным долгом; вернуть бригады и подразделения к их действиям и их порядку; и сопровождать семьи погибших, которые дороги нашему сердцу, и тех, кто ранен телом и духом», — говорит Ганц.