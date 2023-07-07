Советник Байдена заявил, что США настаивают на освобождении журналиста, который провел 100 дней в российской тюрьме

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что Соединенные Штаты находятся в контакте с российскими официальными лицами, чтобы добиться освобождения репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича, поскольку в пятницу исполняется 100 дней со дня ареста российского журналиста. Правительство.

Салливан сказал, что в пятницу он также разговаривал с представителями семьи Гершковича и представителями Wall Street Journal о статусе дела и усилиях администрации добиться освобождения журналиста.

Ранее на этой неделе Кремль указал, что он открыт для Возможен обмен пленными среди них мог быть и Гершкович, но она подчеркнула, что такие разговоры следует держать вне поля зрения общественности.

«Я не хочу давать ложных надежд», — сказал Салливан журналистам. То, что Кремль сказал ранее на этой неделе, верно. Были дискуссии. Но эти обсуждения не привели к ясному пути к решению, поэтому я не могу просто стоять здесь сегодня и говорить вам, что у нас есть четкий ответ, как вернуть Ивана домой».

В понедельник послу США в Москве Линн Трейси впервые с апреля разрешили посетить Гершковича.

Гершкович был арестован по обвинению в шпионаже в Екатеринбурге во время пресс-поездки. Он содержится в Лефортовской тюрьме в Москве, которая известна своими суровыми условиями. На прошлой неделе московский суд оставил в силе решение оставить его под стражей до 30 августа.

Гершкович и его работодатель отвергли обвинения, и правительство США обнародовало его несправедливо удерживаемый. Его арест шокировал журналистов в России. Тамошние власти не представили никаких доказательств в поддержку обвинений в шпионаже.

Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер подтвердила позицию США о необоснованности ареста Гершковича. Она повторила призыв администрации к немедленному освобождению Гершковича и Пола Уилана, ветерана морской пехоты, который четыре года содержится в России по обвинению в шпионаже.

«Наше послание Ивану и Павлу: сохраняйте веру. Мы не остановимся, пока вы не вернетесь домой», — сказал Жан-Пьер.