Мэтт Досс, старший советник по внешней политике сенатора Берни Сандерса (I., Vt.), покидает свой офис, чтобы присоединиться к аналитическому центру, финансируемому Чарльзом Кохом, давним врагом и союзником прогрессивных левых.

Досс, который с 2017 года является старшим советником Сандерса, председательствующий Для Фонда Карнеги за международный мир Программа управления государством СШАКоторый получил 4,5 миллиона долларов Грант В прошлом году от Фонда Чарльза Коха.

Сандерс и Досс были — по крайней мере до недавнего времени — критиками Чарльза Коха и его покойного брата Дэвида, обвиняя миллиардеров в использовании их политических и благотворительных пожертвований для «покупки выборов», установления «олигархии» и проталкивания «присяги» — идеологии Братья Кох Давний критик Израиля, выступавший за экономический бойкот еврейского государства, нашел точки соприкосновения с видением Коха о сокращении американских расходов.

«Братья Кох готовятся купить Демократическую партию и купить выборы 2020 года», — Сандерс. чирикать В июне 2019 года. «Мы не можем позволить им. Единственный способ остановить их — организовать прогрессивную кампанию на низовом уровне, отвергающую их правую идеологию». Сандерс тоже Он сказал В 2016 году, баллотируясь на пост президента, «в Конгрессе США нет никого, кто выступал бы против братьев Кох больше, чем Берни Сандерс». он добавлен Позже в том же году: «Наша великая нация больше не может быть захвачена правыми миллиардерами, такими как братья Кох».

Иногда Дас брал те же ноты, поглядывая на будущего покровителя. В ответ на статью в мае 2018 года о предполагаемом влиянии братьев Кох на FCC Дос НаписалСегодня в олигархии.

Хотя Досс годами продвигал братьев Кох как величайшего республиканского деятеля страны, его взгляды на внешнюю политику в последние годы стали более согласованными со взглядами Чарльза Коха, который пытался объединить антиамериканских левых с изоляционистами. действительно.

Кох объединился с либеральным миллиардером Джорджем Соросом в 2019 году, чтобы создать Институт ответственного правительства Куинси, аналитический центр, который работает с критиками Израиля и защитниками Ирана. Эксперты Института Куинси регулярно настаивают на усилении дипломатии, одновременно идя на уступки жесткому режиму Тегерана, коммунистическому Китаю и президенту России Владимиру Путину; Аналитический центр Коха-Сороса выступает против интервенции США по всему миру — взгляды, которые разделяют крайне левые внешнеполитические деятели, такие как Досс.

Деньги Коха также принесли пользу таким группам, как RAND Corporation и International Crisis Group, либеральная правозащитная организация, финансируемая Катаром, наиболее известная своими антисемитскими бойкотами Израиля.

Но в других учреждениях финансирование Коха вызвало споры. В июле Атлантический совет объявил о закрытии новой инициативы США по взаимодействию всего через два года после пятилетнего гранта. Этот шаг был сделан менее чем через год после того, как два исследователя, работавшие над программой, финансируемой Кохом, заявили, что Соединенным Штатам следует игнорировать массовые нарушения прав человека в России, чтобы установить более тесные отношения с Путиным.

этот анализ, написано Написанная Эммой Эшфорд и Мэтью Берроузом, она вызвала возмущение в Атлантическом совете, где почти два десятка исследователей публично Не относится себя с Эшфордом и Берроузом.

В Институте Куинси тоже шла внутренняя борьба из-за российской политики. Джозеф Сиринсионе, опытный левый внешнеполитический аналитик, вышел из организации из-за того, что он называет попытками оправдать войну Путина на Украине.

Досс, как и многие группы, финансируемые Кохом, является давним критиком Израиля и поддерживает отношения с Ираном. Группа мониторинга Центр Симона Визенталя охарактеризовала труды Досса как «зараженные ненавистью к евреям». А когда Досс стал советником президентской кампании Сандерса в 2020 году, произраильское сообщество выразило отвращение, при этом одно из них обвинило сенатора в том, что он «создал предвыборную команду, состоящую из людей, посвятивших свою карьеру проведению антисемитских кампаний и заклеймивших их антисемитскими кампаниями». -Израиль.»

Представитель Фонда Карнеги не ответил на бесплатный маяк Запрос комментария. Досс не ответил на запрос о комментарии.