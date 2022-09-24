Советник правительства Украины заявил, что Россия забрала советские танки со склада в разгар войны

Война в Украине идет уже седьмой месяц.

В разгар продолжающейся войны на Украине в сети появилось видео, на котором несколько советских танков стоят на железнодорожных путях в России. Антон Зеращенко, советник министра внутренних дел Украины, поделился клипом в Твиттере и сказал, что Россия сняла с хранения свои 50-летние танки Т-62, чтобы отправить их на войну в Украине.

«Старые советские танки, лишенные защиты Россией, не защищают от современного оружия», — написал Геращенко в подписи.

«И новые русские оккупанты (с современным оружием и без защиты от современной армии — мы видели, с чем они воюют) — идеальная комбинация, я бы сказал, обреченная на победу», — сказал он.

Старые советские танки, не имевшие защиты от современного оружия, были выведены из-под обороны Россией. И новые русские призывники (с современным оружием и без защиты от современной армии — мы видели, с чем они воевали). Идеальное сочетание, я бы сказал, обреченное на успех. pic.twitter.com/Lh3tNLA0AE — Антон Геращенко (@Gerashchenko_en) 23 сентября 2022 г.

Война в Украине идет уже седьмой месяц. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала вторжения 24 февраля этого года Россия потеряла около 2254 танков.

Последнее видео в Твиттере появилось после того, как министерство обороны Великобритании заявило, что Россия потеряла значительное количество танков в майском конфликте и что Москва передала танки Т-62 50-летней давности из «глубоких хранилищ» для использования. Южной группы войск (ЮГВ).

Согласно с NewsweekБританское министерство заявило, что такие машины «особенно уязвимы» для противотанковых средств, и решение развернуть их на поле боя подчеркнуло «российский запас современной боеспособной техники».

Говорят, что с 1961 по 1973 год в Советском Союзе было произведено около 20 000 танков. Танки Т-62 были вооружены полуавтоматической 115-мм гладкоствольной пушкой и были последними средними танками, произведенными в Советском Союзе. На смену им в серийных и строевых частях пришли новые основные боевые танки Т-72.