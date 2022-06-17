Советник США по национальной безопасности заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной об «итогах переговоров» с Россией.

Дым и грязь исходят от украинского города Северодонецк во время боев 14 июня. (Арис Мессинис/AFP/Getty Images)

Военный губернатор Луганской области сообщил CNN в четверг, что сотни мирных жителей, укрывшихся на химическом заводе «Азот» в Северодонецке, не могут быть эвакуированы из-за огня российской артиллерии.

«Выбраться оттуда сейчас невозможно», — сказал Сергей Аид. «Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев».

«Если кто-то выходит, у него есть 99% шансов умереть», — добавил он.

Хаде сообщил CNN, что в настоящее время на Восточно-Украинском заводе содержатся 568 человек, в том числе 38 детей.

Роман Влаченко, глава военной администрации Шевроле Донецкого района, сообщил CNN в среду, что продовольствие было доступно для граждан, которые укрылись в ацтеках, но не возвращались в течение двух недель. По его словам, большинство из тех, кто остался там, были работниками химического завода, членами их семей и некоторыми местными жителями.

«Они прятались там с самого начала», — сказал он CNN. «Там есть настоящие бомбоубежища».

Азотовый завод является крупным химическим производителем и одним из крупнейших производителей аммиачной селитры, использовавшейся в качестве удобрения в стране до войны. Группа DF, которой управляет украинский бизнесмен Димитро Фирташоу, заявила, что завод имеет мощность более двух миллионов тонн в год и также производит такие продукты, как аммиак.

Эти соединения, конечно, очень взрывоопасны и вредны для здоровья человека. Но Group DF сказала В марте Когда в конце февраля разразилась война, компания быстро приняла меры по защите завода и «не представляла никакой опасности» для района и его жителей.

«Производство было полностью остановлено после начала войны», — говорится на сайте компании. «Остатки готовой продукции (удобрений) и химикатов полностью вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области».

Хейди рассказал CNN, что власти пытались вынудить население покинуть завод до того, как в прошлом месяце были снесены основные мосты, но многие считают, что оставаться на этом месте было безопасно.

«Они не хотят уходить, — сказал Хайде. «Почему-то они думали, что это безопасно. За день или два до разрушения первого моста мы, наконец, предложили их эвакуировать. [on May 21]. Мой первый помощник пришел поговорить с ними, но, к сожалению, они не хотели уходить.

Он сказал, что было несколько случаев, когда мирные жители покидали убежище, например, чтобы приготовить еду, а затем были ранены или убиты приближающимся огнем.

По состоянию на эту неделю все три крупных моста между Северодонецком и соседним Лысянском непроходимы. Между городами все еще есть полосы движения, но они нуждаются в большем количестве поездок через реку Шиварский Донец, сказал Ходи, и в большем количестве подверженности приближающемуся огню.

Однако все эти маршруты существуют, что отличает завод «Азот» от завода «Азовстел» в Мариуполе, где в начале этого года в течение нескольких недель находились гражданские лица и боевики. В таком случае украинцы были окружены российскими войсками с трех сторон и Азовским морем с четвертой.

Ранее на этой неделе Россия объявила, что откроет «гуманитарный коридор» для выхода гражданских лиц с завода, но только в район, контролируемый Россией на севере, и район, контролируемый Украиной, на западе.

Хайде сказал, что изгнание будет возможно только в случае полного прекращения огня, но он очень скептически отнесся к обещаниям, данным Россией.

По словам украинских официальных лиц, в последовательные моменты войны российские войска нарушали обещания открыть пути эвакуации, загоняли мирных жителей на свою территорию и не соблюдали соглашения о прекращении огня.

«Я слышу многое из того, что они говорят, но 99% из них — просто чепуха или ложь», — сказал Хейд. «Если будет полное прекращение огня, мы сможем вывести людей. Но я не доверяю русским — сколько бы они ни врали, сколько бы ни говорили, они этому не следуют. Таких свидетельств очень много.