Советская анимационная перезагрузка стала самым кассовым фильмом в России

русский фильм Перезагрузить Согласно отчету, фильм с участием легендарного советского мультипликационного героя Чебурашки стал самым кассовым фильмом в России за все время, обогнав первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, несмотря на то, что он был выпущен всего двумя неделями ранее. Статистика Издается Российским кинофондом.

Кассовые сборы «Чебурашки», вышедшего на экраны 1 января, превысили 3,5 миллиарда рублей (50 миллионов долларов), причем только за первые выходные фильм заработал более 1,3 миллиарда рублей.

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко, в нем фигурирует компьютерный герой по имени Чебурашка, впервые появившийся на экранах в советском мультфильме 1969 года «Роман Качанов». Фильм рассказывает историю пушистого существа, которое переносится на небольшой российский курорт, где его ждут новые приключения и знакомства.

Оригинальный мультфильм мгновенно стал классикой во всем Советском Союзе, а мышонок Чебурашка позже появился на российском телевидении и даже стал официальным талисманом олимпийской сборной России в 2000-х годах.

Несмотря на то, что крупные голливудские студии приостановили выпуск новых фильмов в России после вторжения в Украину, ошеломительный успех «Чебурашки» за такой короткий период времени предполагает, что фильм стал бы массовым хитом, даже если бы ему пришлось конкурировать с новейшим голливудским блокбастером. релиз.

Помимо «Аватара», продажи «Чебурашки» за первые две недели в кинотеатрах превзошли продажи других голливудских блокбастеров, включая «Человек-паук: Домой нет пути» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах».