Советская ракета только что вернулась на Землю после десятилетий пребывания в космосе.

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Ступень полуторатонной ракеты, вышедшей на орбиту более 42 лет назад, наконец-то вернулась на Землю. Что ж, вполне возможно, что по крайней мере несколько его кусочков добрались до Земли после огненного прыжка через атмосферу рано утром в понедельник.

Советская ракета «Восток-2М Блок Е» использовалась для запуска спутника наблюдения в 1980 году, а затем, по сути, была брошена на неопределенный срок на орбиту нашей планеты, как это было обычной практикой той эпохи.

«Он был полностью мертв с середины 1980-х годов, поэтому нет никакого способа контролировать повторный вход в атмосферу», — объяснил астроном и старший орбитальный наблюдатель Джонатан Макдауэлл в Твиттере. «В конце концов орбита сжалась из-за трения с атмосферой».

в аэрокосмическая компания Также отслеживалось возвращение ракетного объекта, которое произошло над Новой Землей на крайнем севере Арктики на территории современной России.

По словам Макдауэлла, ракета достаточно массивна, чтобы некоторые ее части уцелели и упали на поверхность, но, скорее всего, она находится где-то в дикой местности России или в Северном Ледовитом океане.

3000-фунтовая ракета достаточно велика, чтобы ее можно было контролировать во время входа в атмосферу, но она не вызывает такого беспокойства, как большие китайские ракеты Long March, которые весят более 20 тонн и произвели несколько неконтролируемых тревожных эффектов. . записи последних лет.

Еще от ФорбсЯ заметил, как массивный китайский ракетный ускоритель развалился во время неконтролируемого входа в атмосферу.

Многие современные ракеты оснащены двигателями, которые позволяют наводить их на управляемый вход в атмосферу, часто нацеливаясь на обширные незаселенные районы, такие как южная часть Тихого океана.

В каком-то смысле возвращение советской ракеты — пусть даже вышедшей из-под контроля — делает орбиту немного безопаснее, удаляя крупный объект из околоземной среды. Если ракета столкнется на орбите, она может разбиться на сотни или тысячи более мелких частей, что само по себе увеличивает риск столкновений в будущем.

Этот каскадный эффект может привести к тому, что называется синдром Кесслеранаихудший сценарий, при котором орбита становится настолько замусоренной мусором, что становится слишком опасной для навигационных спутников.

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