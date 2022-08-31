Советские граффити под немецким лесом

Солдаты со всего Советского Союза оставили свой след на стенах сверхсекретного объекта, построенного нацистами.

Это граффити, расположенное глубоко в немецком лесу, является малоизвестным пережитком советского присутствия в самом сердце Европы.

Граффити находится под некогда секретным нацистским узлом связи в лесу недалеко от Цуссена, примерно в 35 км к югу от Берлина. Здание, показанное выше, является одним из нескольких бетонных сооружений недалеко от Цузена, которые когда-то скрывали нацистский узел связи, названный в честь Майбаха.

Нацисты построили аванпост Maybach (на фото) незадолго до Второй мировой войны для защиты своих военных коммуникаций. В то время как телефонная станция в центре Берлина могла быть легко разрушена воздушными налетами, Maybach использовала подземные кабели и была сильно укреплена для защиты от воздушных атак. Кроме того, строения на участке были скрыты над землей под большие коттеджи.

После того, как в 1945 году Советы захватили Берлин, они уничтожили большую часть нацистских объектов вокруг Цуссена, но один объект, известный как бункер Цеппелина, который был соединен с Maybach подземными туннелями, остался практически нетронутым. На фото выше показан один из входов в этот бункер нацистской эпохи.

Когда гонка ядерных вооружений усилила напряженность в 1950-х и 1960-х годах, Кремль вновь открыл бункер Цеппелина в качестве базы военной разведки и оборудовал его, чтобы выдержать ядерный удар. Эта двухтонная дверь советского производства (вверху) была установлена ​​над входом нацистского производства.

Глубокие подземные туннели ведут от бункера Zeppelin к разрушенному коммуникационному комплексу Maybach нацистской эпохи. Во многих местах сегодня можно увидеть машины, сделанные в СССР. READ Столкновение или техногенный взрыв? Загадочный эффект в космосе повредил китайский спутник-шпион

Эта электрическая коробка содержит инструкции на русском языке.

В самом глубоком месте бункера, на глубине 18 метров, советские командиры расчистили это место для стрельбища. В зоне обстрела советские войска либо оставляли без присмотра, либо разрешали красить и царапать стены.

Большинство граффити — это просто названия городов, из которых прибыли отдельные солдаты. На фото выше солдат написал «Киев», используя русское написание тогдашнего советского украинского города. Советские солдаты лихо покрыли Рейхстаг в Берлине граффити в 1945 году.

Другие солдаты в бункере добавили годы, возможно, имея в виду периоды их службы в контролируемой коммунистами Восточной Германии. На этом граффити написано «Минск 87-89».

Эта стена относится к российским городам Ориково-Зуйво и Воронеж, и один из солдат написал «Сталинград 75-77» (вверху слева). Сталинград был местом крупной победы Советского Союза над нацистскими войсками в 1943 году, но в 1961 году название города было изменено на Волгоград.

«Привет!» Один солдат написал.

На этой стене выгравированы названия городов современного Казахстана, Беларуси, Украины и России.

Местный гид сказал, что силы внутри бункера почти полностью остались во тьме, поскольку беспорядки охватили Советский Союз до его окончательного распада в 1991 году. Эта газонокосилка — одна из немногих реликвий внутри бункера, оставшихся после вывода российских войск из Германии в 1991 году. 1994.