Советы Arceus для Pokédex, создание предметов и многое другое

рисунок : Компания покемонов

Легенды о покемонах: Арсеус самый большой Покемон Поэтому в какой-то момент это может быть немного пугающе даже для опытных игроков. Есть за чем следить: от новых предметов и покеболов до записей Pokédex и обновленных форм покемонов.

Вот несколько вещей, которые, я думаю, вы должны иметь в виду во время своих приключений.

ABC: ВСЕГДА БУДЬТЕ СДЕЛАНЫ

Инвентарное пространство является ограниченным товаром в Легенды о покемонах: АрсеусИ единственный способ увеличить количество вещей, которые вы можете нести, — это заплатить члену команды Galaxy Expedition. Скоро станет дорого. Вот почему всякий раз, когда у вас есть время, чтобы перевести дух между битвами с покемонами и охотой на редкие виды, вы должны отправиться к верстаку (или, в конечном итоге, использовать свои портативные инструменты для крафта), чтобы превратить эти предметы в более полезные предметы.

Много абрикосов и камней? Превратите эти две стопки в покеболы, которые, вероятно, у вас уже есть. Собрать кучу мягких папоротников в поисках пучков? Вы можете комбинировать их с гнилыми абрикосами и глиняными шариками, чтобы сделать липкие шарики, идеальный предмет, чтобы ослепить покемона, который стал слишком зол, чтобы его поймать. Черт возьми, иногда я делаю вещи, которые мне не нужны, просто чтобы освободить место для кучи вещей, которых у меня сейчас нет.

Если вы склонны копить, дерзайте, и вас не удивит игра, в которой говорится, что вы околачиваетесь намного чаще.

снимок экрана : Компания покемонов

Подождите, пока покемон покажет вам свою спину

С таким большим количеством дел Легенды о покемонах: АрсеусМожет быть заманчиво буйствовать в сельской местности Хисуян, бросая мячи, чтобы схватить любого покемона, достаточно глупого, чтобы попасть в ваше поле зрения. И хотя поначалу этот метод кажется наиболее эффективным способом поймать много покемонов за короткий промежуток времени, вскоре становится ясно, что даже умеренно сильные монстры сделают все возможное, чтобы остаться на свободе.

естественно, Покемон Все дело в том, чтобы как можно больше беспокоить природу, поэтому есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить задачу поимки друзей. Прежде всего, вы всегда должны подходить к покемону сзади. Видите ли, удары монстров в спину повышают ваши шансы на их поимку, и вы даже можете получить бесплатную атаку, если начнете драку ударом слева. Легенды о покемонах: Арсеус Это позволяет вам узнать, что вы успешно ударили покемона в спину, с помощью специального и более драматичного звукового эффекта.

Все различные ягоды, которые вы носите с собой, также могут быть использованы для отвлечения вашей добычи. Если ваш покемон не отводит взгляда от высокой травы, в которой вы прячетесь, просто бросьте его через голову, подождите, пока он развернется и начнет жевать, а затем бросьте покемона ему в задницу. Будет легче ловить монстров, которые едят ягоды. В противном случае вам нужно будет следовать основным правилам подбора покемонов из предыдущих игр, если вы втянуты в битву: максимально уменьшите их здоровье (False Swipe, который не создаст покемона с более чем 1 HP. В этом отношении творит чудеса) и вызывает эффекты состояния, такие как сон и паралич.

Следите за своими покеболами

Сражения с дикими покемонами не заканчиваются, когда вы бросаете покебол. Нет, эти маленькие парни сделают все возможное, чтобы вырваться на свободу. В предыдущих играх на это указывала короткая анимация раскачивания покебола взад и вперед, говорящая вам, насколько близко вы будете к поимке рассматриваемого монстра, если это время не сработает.

в Легенды о покемонах: АрсеусВесь этот процесс был сокращен, чтобы лучше играть с наиболее активным циклом игры, но вам все равно нужно внимательно следить за тем, как ведут себя ваши покеболы после того, как вы их бросите. Все дело в том, как высоко поднимается покебол, пока покемон борется. Короткий прыжок означает, что вы, вероятно, поймаете то, что находится в устройстве захвата, но если оно прыгнет в воздух и извергнет много пара, будьте осторожны, потому что вам может потребоваться повторить попытку.

Это становится очень важным при ловле редких покемонов, таких как альфы или шайни. Когда покемон вырывается, у вас есть короткое окно, в течение которого вы можете прицелиться и бросить еще один покебол. При правильном расчете времени вы можете получить бесплатный бросок назад за свою проблему. Если вы пытаетесь поймать что-то важное, не убегайте, пока не будете абсолютно уверены, что ваш покемон останется на месте.

броски отменены

Игра вас этому не учит, но вы можете бросать покеболы или покемонов простым нажатием кнопки B или Y.

Здесь особо нечего объяснять. B просто отменяет бросок и возвращает вас в нейтральное положение, а Y отменяет бросок уклончивым броском. Если вы взглянете, но поймете, что ваш покемон переместился или окружающая среда не идеальна, это отличный способ не тратить ресурсы или отпугивать потенциальных людей.

снимок экрана : Компания покемонов / Котаку

Обратите внимание на порядок ролей

Легенды о покемонах: Арсеус Берет пример с других ролевых игр, таких как Последняя фантазия X И Shadow Hearts: Завет Показывая порядок роли во время боя. В то время как бои покемонов обычно играют в простом формате «туда-обратно», добавление сильной, гибкой кинематики или возможности поймать покемона врасплох означает, что могут быть моменты, когда вы или ваш противник можете предпринять два действия подряд.

Однако по умолчанию порядок вращения не отображается. Во время вашего первого боя в Легенды о покемонах: АрсеусОбязательно нажмите кнопку Y, чтобы не лишать себя этой ценной информации. Самое приятное то, что вам нужно сделать это только один раз, чтобы продолжить игру — ну, если вы, конечно, снова случайно не нажмете Y.

Покемоны низкого уровня все еще могут надрать вам задницу

Мы все были там. Вы бегаете по местности с дикими покемонами, путешествуете рассеянными из пункта А в пункт Б и уничтожаете все, что попадется на пути вылезающих из травы. Вы также можете посмотреть телешоу или видео на YouTube, чтобы скоротать время в поисках умных людей. некоторые моменты в Покемон Игры не требуют особого внимания, но его снег помогает тренеру, который не следит за своим прогрессом в них. Легенды о покемонах: Арсеус.

Каждый покемон, которого вы встретите в этой казуальной игре, от раннего Бидуфа до бешеных гигантских альфа-монстров, бродящих по сельской местности, может очень сильно вышвырнуть вас, если вы не отнесетесь к ним серьезно. Я не знаю, почему это так. Вероятно, они были более могущественными до того, как были широко одомашнены. В любом случае, вы будете умны, чтобы справиться с каждой битвой Легенды о покемонах: Арсеус Полный исцеляющих предметов, а также немного освежающий, потому что чаще всего вас будут бить.

Кроме того, будьте осторожны, когда начинаете битвы покемонов с несколькими монстрами вокруг вас. В драку против вашего единственного напарника можно втянуть не одного покемона, если вы не осведомлены о своем окружении, что только усугубляет шансы получить чушь.

снимок экрана : Компания покемонов / Котаку

Смотрите на противников-людей, когда это возможно

Что-то крутое в борьбе Легенды о покемонах: Арсеус Именно вашему тренеру предоставляется свобода действий на ограниченной территории, пока мифические существа рвут друг друга в клочья. Мне нравится пользоваться этой возможностью, по крайней мере, когда я сталкиваюсь с другим тренером покемонов, чтобы подойти к ним с поля боя и посмотреть им в глаза.

Дает ли это какие-то тактические преимущества? Может быть, эффект статуса, чтобы заставить вашего противника нервничать? Нет, не совсем. Это просто весело.

Не выпускайте покемона, пока не заполните четыре пастбища

Легенды о покемонах: Арсеус, больше, чем в любой игре до нее, за исключением, пожалуй, покемоны идут-Поощряет захват огромного количества покемонов. К счастью, это также дает вам достаточно места для их хранения, но в какой-то момент вам придется избавиться от некоторых из них. Мой совет: подождите, пока вы не заполните несколько страниц экрана хранилища, чтобы упростить процесс запуска покемонов.

Когда вы возглавите четвертое пастбище, Легенды о покемонах: Арсеус Это дает вам возможность выпускать покемонов оптом. Возможность выбрать сразу несколько десятков покемонов, чтобы отправить их обратно в дикую природу, гораздо лучше, чем делать это по одному, но, опять же, это ничего. Легенды о покемонах: Арсеус объявляет громко. Это просто происходит, и вы должны заметить маленькую кнопку в нижней части экрана.

Поверьте мне, гораздо лучше позволить этим покемонам немного накопиться.

Не бойтесь выпускать и покемонов

Другая сторона медали, конечно же, заключается в том, чтобы увидеть, сколько места у вас есть для сбора покемонов, и быть осторожным, чтобы вообще их не выпускать. Это тоже плохая идея!

Каждый раз, когда вы стреляете в покемонов, в одиночку или в группе, они оставляют для вас маленькие подарки. Я не знаю, изменились ли эти подарки больше Легенды о покемонах: Арсеус, но в течение первых нескольких часов моего приключения я собрал кучу пыли, гальки, гальки и валунов, которые используются для улучшения вторичных характеристик покемонов, известных как уровни усилий.

например, электромобили (Значения напряжения) и IV (индивидуальные значенияДо них уровни усилий — это не то, о чем вам нужно беспокоиться, если вы просто играете. Легенды о покемонах: Арсеус Беспечно. Но те, кто предпочитает минимальные ролевые игры, могут больше узнать об этом процессе в отличных хранилищах информации о покемонах, таких как шриби И Бульбапедия. Опять же, даже если обычные враги довольно сильны, было бы разумно рассмотреть возможность использования уровней усилий раньше, чем позже.

Вы можете отключить HUD

Ты чувствуешь как Легенды о покемонах: Арсеус Экран слишком переполнен? Что ж, вам повезло, потому что в меню настроек есть возможность включить переключение HUD.

После включения этой функции все, что требуется, — это просто щелкнуть правым большим пальцем, чтобы избавиться от всех элементов пользовательского интерфейса, загромождающих экран, что идеально подходит для фотографирования пышной сельской местности и диких покемонов.

Еще один совет по фотосъемке: нажатие левого триггера переводит вас в режим от первого лица, что является еще одним отличным способом приблизиться и лично познакомиться со своим покемоном. Например, вот две Альфы Бедовы, которых я подобрал прошлой ночью одну за другой. Это мои взрослые сыновья.

снимок экрана : Компания покемонов / Котаку

энергия

Возможно, вы уже заметили, но Легенды о покемонах: Арсеус огромный. Нет причин торопиться с этим.

Мой последний совет для этой замечательной игры — попробовать ее. Наслаждайтесь приключением. Проведите час здесь или там между сюжетными миссиями, чтобы прогуляться по одной из многочисленных областей игры, наблюдая, как дикие покемоны взаимодействуют с окружающей средой. Возьмите своих любимых покемонов в город и сделайте несколько фотографий их взаимодействия. Прежде чем вы это узнаете, приключение окончено, вы соберете Pokedex, полный блестящих альфа-покемонов, и до следующей игры не будет ничего нового.

Легенды о покемонах: Арсеус Это контрактная игра в разработке. Это действительно похоже на кульминацию всего, чему разработчики научились с тех пор, как сериал дебютировал в 1996 году, не говоря уже о чем-то вроде любовного письма фанатам, которые давно требовали более открытого финала. Покемон экспертиза. К сожалению, мы увидим его только один раз, так что сделайте все возможное, чтобы отпраздновать эти моменты невежества.