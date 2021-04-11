Совет Безопасности считает, что Россия и США должны вести диалог в области науки и гуманитарной помощи – Российская политика и дипломатия

Москва, 7 апреля. Секретарь Совета Николай Патрушев сказал в интервью в среду, что контакты России с Соединенными Штатами через Совет безопасности России продолжаются, добавив, что важно вести диалог по вопросам науки, культуры и гуманитарного сотрудничества.

Чиновник отметил, что эти поля незаслуженно уходят на второй план.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия продолжать контакты через Совет Безопасности, Патрушев ответил, что они «продолжаются».

В частности, в конце марта мне позвонил помощник президента США по вопросам национальной безопасности г-н. [Jake] Салливан “.

Патрушев указал, что звонок был инициирован американской инициативой.

«Между прочим, это произошло в спокойной, деловой атмосфере, и мы говорили предметно и в некоторой степени конструктивно», – добавил он. «Подобные контакты происходят и между нашими представителями, в том числе на уровне экспертов», – добавил он.

Между тем Патрушев считает, что «диалог не должен ограничиваться формальными переговорами».

«Существует также так называемая дипломатия второго направления, имеющая довольно серьезный потенциал», – сказал он, пояснив, что это означает «контакты между научными сообществами двух стран, а также контакты по вопросам культуры, искусства и гуманитарного сотрудничества».

Чиновник отметил, что эти направления сотрудничества зачастую недостойно отходят на второй план. В заключение он сказал: «И это тот уровень, на котором закладывается основа для взаимного уважения и доверия, и это дефицит, который мы наблюдаем сейчас в отношениях между Россией и США».