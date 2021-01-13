Совместное заявление лидеров Армении, Азербайджана и России

На веб-сайте Кремля говорится, что он подписал заявление по итогам встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николь Пашинян в Москве в понедельник. Опубликован полный текст отчета. Ниже неофициальный перевод.

Мы, Президент Азербайджанской Республики И. Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В. Пашинян и Президент Российской Федерации В.В. Путин заявляют следующее:

1. Поддерживаем предложение Президента Российской Федерации В.В. Путина о трехстороннем создании по реализации части 9 Доклада от 9 ноября 2020 года о запрете всех экономических и транспортных маршрутов в регионе. Исполнительный комитет возглавляют заместители премьер-министров Азербайджанской Республики и Республики Армения и заместитель премьер-министра Российской Федерации.

2. Исполнительный комитет проведет свое первое заседание до 30 января 2021 года, на основе которого он составит список ключевых направлений работы, которые возникнут в результате реализации пункта 9 отчета, приоритеты для создания железнодорожного и автомобильного сообщения и соглашение, достигнутое между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией. Будут определены другие территории, далее именуемые партиями.

3. Для реализации основных направлений процесса сопредседатели исполкома санкционируют формирование экспертных подкомитетов по этим направлениям. Экспертные подкомитеты в течение месяца после заседания исполнительного комитета представят на высшем уровне сторон список проектов, обосновывающих ресурсы и мероприятия, необходимые для их реализации и утверждения.

4. Исполнительный комитет до 1 марта 2021 года представит сторонам список для утверждения на высшем уровне и график реализации мероприятий, связанных с восстановлением и строительством, организацией, внедрением и необходимой новой транспортной инфраструктурой. Защита международных перевозок через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, а также перевозок Азербайджанской Республики и Республики Армения, которые должны пересекать границы Азербайджанской Республики и Республики Армения.