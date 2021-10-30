Совместное обучение НАСА и Роскосмоса изучается – официальный представитель НАСА – Наука и космос

Нью-Йорк, 29 октября. / ТАСС /. НАСА и Российская государственная космическая корпорация Роскосмос могут провести совместные тренировочные занятия для гибридных миссий на Международную космическую станцию ​​(МКС), говорит Кэти Людерс, содиректор Управления полетов НАСА по исследованиям и операциям (HEO). , объявлено на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

«Русские, исходя из количества миссий, выполненных SpaceX, согласились продолжить обработку наших межправительственных соглашений, по которым мы в конечном итоге будем перевозить членов американского экипажа на борту корабля« Союз »и российских космонавтов на борту корабля SpaceX США», – сказала она.

«Мы очень рады видеть, что мы добились прогресса с ними (Россия-ТАСС), по крайней мере, на первых шагах вперед, и наши первые космонавты начали проводить оценки и тренироваться в костюмах, и мы начинаем тренироваться для этого», – сказал он. она добавила.

26 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Российское космическое агентство и НАСА начали подробные переговоры о членах экипажей, выполняющих миссии российских космонавтов на борту американского космического корабля SpaceX, и астронавтах НАСА на борту космического корабля “Союз”.