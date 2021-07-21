Совместное предприятие Индии представляет Москве крылатую ракету BrahMos для ВКС России.

Жуковский / Московская область /, 21 июля / ТАСС /. Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace ожидает решения Воздушно-космических сил России о приобретении крылатой ракеты воздушного базирования, сообщил ТАСС директор российского СП Александр Максышев на Международном авиасалоне МАКС-2021 в среду.

Отвечая на вопрос о возможности покупки российскими войсками ракеты BrahMos, он сказал: «Мы предложили нашу ракету космическим силам России. Теперь решение о ее приобретении принимается лицами, принимающими решение». Армия.

Директор совместного проекта из России сообщил, что представленный в ВВС России вариант ракеты BrahMos полностью прошел испытания и принят на вооружение ВВС Индии.

В настоящее время в ВВС Индии имеется 40 истребителей Су-30МКИ, предназначенных для запуска ракет BrahMos. Ракета воздушного базирования BrahMos имеет дальность действия 300 км и прошла шесть испытаний по наземным и морским целям.

Ракета BrahMos разработана Российским научно-производственным объединением машиностроения (находится в подмосковном подмосковном городе Реутов) и Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

Название ракеты происходит от названия двух рек: реки Брахмапутра в Индии и Москвы-реки в России. Первая ракета была запущена 12 июня 2001 года с береговой пусковой площадки. Снаряды совместно производили Индия и Россия.

В этом году МАКС отмечает свое 15-летие. Выставка МАКС-2021, входящая в тройку крупнейших авиасалонов мира, пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский с учетом всех мер по борьбе с коронавирусом.