Совместные китайско-российские учения знаменуют наступление новой эры – пресс-секретарь

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Совместные военные учения Китая и России под кодовым названием ZAPAD / INTERACTION-2021 установили новую учебную программу высокого уровня в двусторонних отношениях, открыли новые границы для военной подготовки между ключевыми странами и исследовали новые модели планирования тренировок. Об этом заявил официальный представитель китайских военных на пресс-конференции в четверг.

Совместные военные учения проходили с 9 по 13 августа в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Он оказался очень успешным и позволил достичь целей по углублению стратегического взаимного доверия между Китаем и Россией, укреплению обменов и сотрудничества между двумя странами и раскрытию их военного потенциала, сказал Дон Кафи, пресс-секретарь Министерства национальной обороны.

В частности, государственный советник Китая, министр обороны Вэй Фэнкэ и министр обороны России Сергей Шойгу наблюдали за учениями, обсуждали и подписывали документы о сотрудничестве, сообщил официальный представитель.

Дэн сказал, что впервые большое количество российских военнослужащих было приглашено в Китай для участия в стратегических военных учениях, организованных китайскими военными.

Ли Сучэн, член Центральной военной комиссии (CMC) и главнокомандующий Объединенным комитетом начальников штабов CMC, был генеральным директором учений. Он присутствовал на церемонии открытия и отдал приказ начать учения. Представитель заявил, что это стало новым началом для китайских военных проводить учения на высшем уровне в открытой и совместной манере.

Во время учений китайские и российские войска участвовали в группах, вместе разрабатывали программы учений и проводили совместные операции на одном поле боя.

Представитель сказал, что во время учений использовалась система командования, разработанная специально для двух армий, и участвующие войска смогли обеспечить эффективную координацию благодаря информационной системе.

Дэн сказал, что военная подготовка демонстрирует решимость и способность защищать угрозы безопасности обеих сторон, а также региональную безопасность и стабильность.

В будущем, сказал Дэн, две армии будут укреплять стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество и продолжат изучать новые модели международного военного сотрудничества, добавляя новые измерения в интегрированное китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство для новой эры.