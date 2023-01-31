Согласно отчетам Exxon, Россия требует неуплаченных налогов на сумму 220 миллионов долларов.

МОСКВА (Рейтер) — Генеральная прокуратура России просит суд взыскать с американской нефтяной компании ExxonMobil 15,5 млрд рублей (220 млн долларов) якобы неуплаченных налогов. (XOM.N)Об этом во вторник сообщили местные информационные агентства ТАСС и Интерфакс со ссылкой на судебные документы.

На сайте Сахалинского областного суда приводится иск, поданный прокуратурой к Exxon Neftegaz Ltd, дочерней компании российской ExxonMobil, без дополнительных подробностей.

Exxon отказался от немедленных комментариев. Местный суд отказался раскрыть более подробную информацию агентству Reuters, поскольку компания не является стороной в деле. Генеральная прокуратура России не ответила на запрос о комментарии.

В прошлом году Exxon объявила о форс-мажоре и отказалась от морского нефтяного проекта на российском тихоокеанском острове Сахалин из-за западных санкций, введенных против Москвы после того, как она отправила войска на Украину в рамках так называемой «специальной военной операции».

В ответ Москва удержала активы иностранных инвесторов, а в некоторых случаях и конфисковала их.

После ухода Exxon Москва создала новую организацию, которой управляет дочерняя компания российского энергетического гиганта «Роснефть». (РОСН.ММ)Которая владеет правами инвестора на проект «Сахалин-1».

Как сообщается на сайте суда, следующее заседание по делу назначено на 28 февраля на Сахалине.

В апреле Exxon получила компенсацию за обесценение своего российского бизнеса в размере 4,6 млрд долларов. Он также сократил внутреннее производство энергии и перевел сотрудников из страны.

В прошлом году Россия удовлетворила запросы индийской ONGC Videsh, зарубежного инвестиционного подразделения государственной нефтегазовой компании. (ONGC.NS)и Sakhalin Oil and Gas Development Company (Sodeco), японский конгломерат, сохранить свои 20% и 30% акций в сахалинском проекте.

(1 доллар = 70,3800 руб.)

(Репортаж Олеси Астаховой). Автор Владимир Солдаткин; монтаж Кирстен Донован

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