Согласно отчету Bloomberg, Microsoft угрожает ограничить данные из конкурирующих инструментов поиска AI.

24 марта (Рейтер) — Корпорация Microsoft (MSFT.O) пригрозила закрыть доступ к своим данным поиска в Интернете, которые она лицензирует для конкурирующих поисковых систем, если они не перестанут использовать их в качестве основы для своих чат-ботов с искусственным интеллектом. продукции, сообщает Bloomberg News в пятницу.

Информационное агентство со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщило, что компания сообщила как минимум двум клиентам, что использование ее поискового индекса Bing — карты Интернета, которую можно сканировать в режиме реального времени — для подачи инструментов чата AI нарушает условия их договор. спор.

Bloomberg добавил, что Microsoft Redmond, штат Вашингтон, может прекратить действие лицензий, которые предоставляют доступ к ее поисковому индексу.

Microsoft не сразу ответила на запрос о комментарии.

В феврале производитель Windows заявил, что обновление Поисковая система Bing и ее браузер Edge Web на базе искусственного интеллекта свидетельствуют о ее стремлении вернуть себе лидерство на рынках потребительских технологий, где она упала.

в повышение Поисковая система Bing была представлена ​​пользователям в конце прошлого месяца.

Дополнительный отчет Нилотпала Тимсины из Бангалора; Под редакцией Сандры Малер и Стивена Коутса

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