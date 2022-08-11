Согласно правилам судьи, Robinhood должен столкнуться с обвинениями в манипулировании рынком в США из-за ралли «мем-акций»

Появляется логотип Robinhood Markets, Inc. На всплывающем мероприятии на Уолл-стрит после первичного публичного размещения акций компании в Нью-Йорке, США, 29 июля 2021 г. REUTERS/Andrew Kelly

11 авг (Рейтер) — Платформа для торговли акциями Robinhood Markets Inc. (КАПЮШОН.O) Он должен столкнуться с обвинениями в манипулировании рынком из-за ограничений, которые он наложил на торговлю во время прошлогоднего ралли «мим акций», заявил в четверг судья США.

Окружной судья США Сесилия Альтонага в Майами заявила в постановлении, что GameStop Corp. (GME.N)AMC Entertainment Holdings Inc. (АМС.Н) Семь других акций могут подать коллективный иск, утверждая, что ограничения искусственно занизили цены на акции.

Иск был одним из нескольких, поданных против платформы розничной торговли после того, как в январе 2021 года она временно запретила клиентам покупать некоторые горячие акции, включая GameStop и AMC.

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Акции этих компаний резко выросли благодаря ралли, подпитываемому социальными сетями, которое в конечном итоге привело к тому, что Robinhood и другие компании ограничили торговлю затронутыми ценными бумагами, разозлив розничных инвесторов и подорвав доверие рынка. Волатильность привела к огромным потерям для хедж-фондов, которые сделали ставку на акции MIM.

Robinhood лишил своих пользователей возможности покупать определенные акции на один день, когда требования его расчетной палаты увеличились до потребности в наличных деньгах в размере 3 миллиардов долларов — обязательство, установленное Национальной клиринговой корпорацией по ценным бумагам. Брокерская компания также временно ограничила количество акций, которые пользователи могут купить в некоторых из горячих акций.

Судья Альтонага наблюдает за многочисленными судебными процессами, в которых утверждается, что Robinhood и другие нарушили законы США в ответ на митинг, организованный социальными сетями.

Ранее он опроверг обвинения в том, что компания и другие брокерские конторы незаконно вступили в сговор, чтобы остановить «короткое сжатие», которое нанесло хедж-фондам убытки в миллиарды долларов, которые делали ставку на падение цен на акции. Судья также отклонил обвинения розничных инвесторов в том, что Robinhood проявил небрежность и нарушил свои обязанности перед клиентами.

В постановлении, опубликованном в четверг, судья отклонил просьбу Robinhood об отклонении отдельных утверждений о том, что компания занималась манипулированием рынком с целью искусственного снижения цен на девять акций путем отмены заказов на покупку, ликвидации акций своих клиентов и закрытия опционов.

Хотя сами по себе ограничения не подтверждают обвинение в манипулировании рынком, наряду с «расплывчатыми и противоречивыми заявлениями, сделанными для сокрытия отсутствия капитала, они указывают на намерение со стороны Robinhood искусственно снизить цены на акции для собственной выгоды». написал судья.

В постановлении говорится, что компания также должна противостоять утверждениям трейдеров о том, что предполагаемое мошенничество нарушило федеральный закон, запрещающий мошенничество с ценными бумагами.

Однако судья отклонил утверждение о том, что брокерская компания занималась манипулированием рынком, чтобы побудить инвесторов продавать свои акции.

В заявлении помощника генерального юрисконсульта Robinhood по судебным разбирательствам и обеспечению соблюдения нормативных требований Шерил Крамптон говорится, что компания продолжает придерживаться своих процедур, которые она считает «уместными и необходимыми для поддержки наших клиентов».

«Суд еще не пришел к каким-либо фактическим выводам и не вынес решения по существу — и мы будем продолжать энергично защищаться в этом деле», — сказал Кромптон.

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(Дополнительный репортаж Джуди Годой из Нью-Йорка и Ханны Лэнг из Вашингтона.) Монтаж Джонатан Отис, Лесли Адлер и Аврора Эллис

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