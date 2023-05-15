Евгений Пригожин, командующий наемной армией группы Вагнера, предоставил украинской разведке местонахождение российских войск в обмен на вывод украинских войск из ожесточенного города Бахмута. Вашингтон пост упомянул Воскресенье со ссылкой на документ американской разведки Опубликовано в Discord к Американский военный аналитик.

Сообщается, что Пригожин сделал предложение о продаже российских войск в конце января, А.Н. Период больших потерь для Вагнера боевиков Бахмута, на контакты, которые он хранил в секрете в Управлении разведки Украины, или HUR, включая личные встречи с официальными лицами HUR в африканской стране. Об этом сообщили два украинских чиновника. почта что Пригожин неоднократно предлагал местонахождение HUR российским силам, но Киев отклонял его, потому что украинские официальные лица не доверяли Пригожину или его намерениям. Москва, вероятно, знала о тайных контактах Пригожина с украинским HUR почта отчеты.

Пригожин обещал захватить весь Бахмут к 9 мая, но к тому времени его уже не было, а поскольку Украина все еще удерживала часть разрушенного города, он стал все более публично критически Российское военное руководство и министр обороны. Раскол между Пригожиным и Кремлем только обострился, как и украинские силы. Он восстановил несколько квадратных миль земли на окраине Бахмута за последнюю неделю, как сообщил в выходные корреспондент CNN Ник Паттон Уолш.

«Наши силы постепенно продвигаются в двух направлениях на подступах к Бахмуту», — сказал замминистра обороны Украины. Ханна Миллар он сказал Субботняя ночь, и они «добивают врага и уже много пленных взяли». И она сказала в сообщении в Telegram в воскресенье, что украинские силы Захвачено более 10 позиций За пределами Бахмута ситуация внутри города «очень горячая». России принадлежит около 90 процентов Бахмута, но Украина заявляет, что пытается окружить город, а не отбить его лобовым штурмом.

История продолжается

Пригожин, российские военные блоггеры и Украина заявляют, что российские войска под Бахмутом оставили свои позиции во время нападения на Украину, несмотря на российское присутствие Об этом сообщил представитель Минобороны. В пятницу российские войска «приняли полезные решения», чтобы «укрепить линии обороны». Британия заявили в Минобороны заявил в воскресенье, что за последние четыре дня части воссозданной 72-й отдельной мотострелковой бригады были отведены «скорее всего в плохом порядке со своих позиций на южном фланге операции «Бахмут», что подчеркивает «острую нехватку надежных боевых частей в России».

Минобороны России поздно вечером в воскресенье заявило, что два его высших командира, полковник Вячеслав Макаров и полковник Евгений Бровко, были убит в определенном событии В неустановленном районе Донецка, области, в которую входит Бахмут. Четыре российских военных самолета — бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 — потерпели крушение в Брянской области России, недалеко от границы с Украиной. В некоторых российских сообщениях указывается, что украинские ПВО, скопившиеся у границы, сбили самолет.

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