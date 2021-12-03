Согласно утечке, Matrix получает «Unreal Engine 5 Experience» на PS5 • Eurogamer.net

Научно-фантастическая трилогия «Матрица», в которой Киану Ривз носит плащ и пересекает какое-то оборудование, после почти двух десятилетий отсутствия в кинотеатрах возвращается в конце этого месяца в фильме Ланы Вачовски «Воскрешение матрицы», и похоже, что это будет. своего рода «опыт» модема, сопровождающий PlayStation 5.

Как подробно описано пользователем Reddit the_andshrew в файле Подраздел GamingLeaksAndRumoursНовая матрица … кое-что было обнаружено включенным в бэкэнд PSN, что сопровождалось очень небольшим количеством полезной информации — в основном пара номеров записей в базе данных, связанное изображение и слово, которое придет PS5.

Чтобы найти что-то еще примечательное, нам нужно обратить внимание на изображение выше, где далекий городской пейзаж, выстроенный в классическую зеленую линию, находится под логотипом, объявляющим, что проект будет называться The Matrix Awakens, «Unreal Engine 5 Experience» «.

Искусство PSN из фильма «Пробуждение матрицы», обнаруженное сайтом r / GamingLeaksAndRumours.

Идентификация культового названия Unreal Engine 5 может указывать на то, что Matrix Awakens — это своего рода сотрудничество между разработчиком Unreal Engine Epic Games и дистрибьютором Matrix Warner Bros., целью которого является двойной подъем на старом маркетинговом фронте — получение Матрицы в людях. разума для релиза Resurrections, который неизбежен и дает игрокам якобы интерактивный первый взгляд на Unreal Engine 5, который еще не появился в заряженной игре.

Epic, конечно же, недавно выпустила еще одну интерактивную коллаборацию в виде Малыш Забытая выставка — «Пространство безумной мечты», виртуальная художественная галерея, созданная для ПК и PlayStation 5 в сотрудничестве с Radiohead, хотя и построенная на Unreal Engine 4.

Unreal Engine 5 — демоверсия нового поколения в реальном времени, работающая на PlayStation 5.

Что касается того, когда мы сможем узнать больше о «Пробуждении Матрицы», чем бы она ни стала, в настоящее время неясно. Но поскольку The Matrix Resurrections должны появиться в кинотеатрах 22 декабря этого года, ожидайте, что это произойдет раньше, чем позже — если есть какие-то Большой показ рекламы видеоигр Это случается то и дело!