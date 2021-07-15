Душанбе, 14 июля / ТАСС. Российская делегация в Совете министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявила сегодня, в среду, что эскалация напряженности на севере Афганистана показывает, что соглашения между США и талибами (запрещенными в России) не работают, поэтому далеко.

Источники в российской делегации узнали, что ситуация в северных регионах Афганистана, включая «массовый исход» афганского народа в Таджикистан и Узбекистан », показывает, что обязательства между США и Талибаном зафиксированы в соглашении от 29 февраля прошлого года в Дохе. Пока не работает ».

Делегация отметила, что США изучают возможность переноса своих военных объектов из Афганистана в страны Центральной Азии. Источники отметили, что ожидания того, что вывод иностранных войск из Афганистана будет сопровождаться обеспечением безопасности в стране, не оправдались.

Согласно источникам, российская делегация сообщила, что «американцев беспокоит судьба аффилированных с ними афганских граждан, а также переброска их военнослужащих в Среднюю Азию из Афганистана», и они «активно рассматривают возможность решения эти вопросы “. Россия выразила озабоченность опасностью «планов вовлечения стран Центральной Азии во внутриафганские столкновения», если американские планы будут реализованы каким-либо образом.

В этих условиях Россия подчеркнула важность постоянных консультаций между государствами-членами ШОС во избежание распространения нестабильности в регионе ШОС.