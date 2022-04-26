соглашение между Украиной, Россией и Китаем «без ограничений» открывает двери для интеграции Индии и ЕС | Последние новости Индии

Российское вторжение в Украину и ее «безграничный» союз с коммунистическим Китаем подтолкнули к газовому обмену в отношениях Индии и ЕС как с премьер-министром Нарендрой Моди, так и с визитом президента Европейской комиссии Урсулы ван дер Ляйен. Совета, в котором ЕС держится с США. Совет был создан в течение недели после того, как обе стороны предложили эту идею, и президент Лайон предпринял дальнейшие попытки приехать в Индию после неоднократных перерывов.

Поскольку у ЕС есть Совет по торговле и технологиям с Соединенными Штатами, теперь это вопрос времени, когда Индия и Соединенные Штаты, наконец, завершат переговоры и создадут аналогичный Совет по торговле и технологиям. Это означает, что между Индией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами будет осуществляться политическая и стратегическая координация в области экономики, торговли и технологий, что окажет непосредственное влияние на безопасность и изменение климата.

О том, что и Индия, и Европейский союз решили внимательно следить за своими отношениями, свидетельствует договоренность президента Лиона с премьер-министром Моди о установлении прочного мира в продолжающемся конфликте на Украине путем немедленного прекращения насилия. Он также приветствовал инициативу премьер-министра Моди по сокращению использования ископаемого топлива на 50 процентов к 100-летию независимости и обеспечению безэнергетической независимости Индии. В этом направлении Индия и Европейский союз будут сотрудничать в области технологий зеленого водорода и возобновляемых источников энергии.

Переговоры по Соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС уже ведутся, и недавно сформированный Совет по торговле и технологиям Индия-ЕС, как ожидается, встретится позже этим летом с участием министров иностранных дел, информационных технологий и торговли Индии и двух исполнительных заместителей председателя ЕС. Она началась с новой силой после прихода Льва.

Визит Льва был важен, поскольку отношения между Индией и ЕС не могли набрать необходимой динамики, поскольку коммунисты больше сосредоточились на торговом соглашении с Китаем. Только после военных действий Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и российского вторжения в Украину в Европе ЕС начал рассматривать Индию как жизнеспособную альтернативу и технологического партнера для глобальных цепочек поставок. Бесконечный союз между Россией и Китаем и жестокие бомбардировки Украины превратили ЕС в еще одного ключевого партнера США — Демократический альянс с Индией.