Соглашение о торговле и сотрудничестве Второе заседание Совета партнерства: Протокол

Лондон и виртуальный

24 марта 2023 г.

с 10:15 до 11:30 по Гринвичу

1. Открытие и утверждение повестки дня

Сопредседатель от Великобритании, член парламента, министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Джеймс Клеверли открыл встречу, приветствуя Виндзорское рамочное соглашение и выражая надежду на улучшение сотрудничества в ряде областей в рамках Соглашения о торговле и сотрудничестве. ( ТСА ), включая общие интересы сторон в области энергетической безопасности, зеленого перехода, торговли, науки и исследований. Великобритания подчеркнула свое стремление максимизировать потенциал ТСА В интересах граждан, бизнеса и гражданского общества.

Сопредседатель ЕС, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подчеркнул, что Виндзорские рамки знаменуют собой поворотный момент в том, как две стороны могут сотрудничать и конструктивно сотрудничать.

Повестка дня утверждена.

2. энергия

Великобритания открыла пункт, подчеркнув важность сотрудничества в области энергетики, поскольку Европа отказывается от российских углеводородов. Великобритания вновь подчеркнула важность тесного сотрудничества между правительствами и техническими экспертами из заинтересованных сторон, включая операторов транспортных систем (TSO), по таким вопросам, как надежность поставок. Соединенное Королевство также подтвердило, что выполнение положений о торговле электроэнергией в ТСА Она должна развиваться быстрыми темпами, и эффективная торговля важна для реализации преимуществ морских возобновляемых источников энергии в Северном море.

Великобритания указала, что приветствует климатические амбиции ЕС. по промышленному плану Зеленого курса ЕС ( gdip ) В частности, СК попросили разобраться, как это работает gdip Предложения соответствовали ТСА .

Европейский Союз подтвердил, что его цели по изменению климата и отказу от зависимости от поставок российского газа совпадают с целями Соединенного Королевства. Что касается торговли электроэнергией, ЕС отметил, что практическая реализация этой работы оказалась более сложной, чем ожидали ЕС и Великобритания в ходе переговоров, но что Специализированный комитет по энергетике продвигается вперед в этой работе. Что касается безопасности поставок, Европейский союз указал, что в течение всей этой зимы имело место конструктивное сотрудничество, которое также будет необходимо предстоящей зимой. Европейский союз подтвердил, что Специализированный комитет по энергетике должен продвигать TSO порядок работы, предусмотренный ТСА .

В ответ на вопрос Великобритании о gdip Европейский союз определил цели своей политики в этой области и четыре основных элемента плана. Европейский Союз заявил, что gdip Он направлен на укрепление суверенитета ЕС над поставками энергоносителей и содействие переходу ЕС к климатической нейтральности к 2050 году. ЕС подчеркнул, что gdip соблюдать все свои международные обязательства, в том числе ТСА .

3. системы

Европейский Союз подтвердил свои усилия по завершению внутренних процедур, необходимых для подписания меморандума о взаимопонимании (MoU). Меморандум о взаимопонимании ) в сфере финансовых услуг, в результате чего будет создан Форум финансового регулирования ЕС-Великобритания. на ТСА Рабочие группы подчеркнули, что обе стороны должны позволить рабочим группам встретиться и согласовать типовые процедурные правила в свете нового контекста после переговоров по Виндзорским рамкам, но заявили, что рабочие группы должны встречаться только тогда, когда обе стороны согласны на это. ЕС также отметил важность сотрудничества между ведомствами ИС Великобритании и ЕС. Сопредседатель ЕС заявил, что готов наладить контакты с ЕС Подписка поощрить его к сотрудничеству с Соединенным Королевством Подписка в соответствии с текущим Европейским Союзом Подписка Упражнение о сотрудничестве с третьими районными отделениями, которое обычно происходит на основе Меморандум о взаимопонимании .

Великобритания подчеркнула, что файл ТСА является хорошей основой для поддержки сотрудничества в области регулирования и стремился максимально использовать возможности в этой области в соответствии с соглашением, в том числе путем предложения практических улучшений в таких областях, как автомобили, медицинские изделия и органические материалы. Великобритания с нетерпением ждет завершения финансовых услуг Меморандум о взаимопонимании Вскоре, отметив, что тесный диалог в этой области отвечает интересам обеих сторон в связи с объемом трансграничной торговли и инвестиций между Соединенным Королевством и Европейским союзом. Великобритания также приветствовала расширение сотрудничества между IPO двух сторон через Меморандум о взаимопонимании В настоящее время в поезде и на стоянке ТСА Скоро рабочие группы.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу сохранения права ЕС в Соединенном Королевстве ( РЕУЛ ) Билль и Билль о правах. В отношении законодательства ЕС сохранено ( РЕУЛ ) Белл, ЕС выразил озабоченность по поводу обязательств Великобритании по Соглашению о выходе и ТСА и что законопроект может привести к значительным различиям в регулировании. Что касается Билля о правах, ЕС заявил, что он вызывает у них вопросы относительно права на эффективное средство правовой защиты и обязательности решений Европейского суда по правам человека. Европейский союз потребовал, чтобы технические эксперты встретились в Великобритании и Европейском союзе для обсуждения РЕУЛ Билл тоже.

В обоих законопроектах Великобритания указала, что они находятся на рассмотрении британского парламента, заявив, что ее подход соответствует ее международным обязательствам и отмечает высокие стандарты в таких областях, как окружающая среда, права рабочих, здоровье и безопасность.

4. защита

И Великобритания, и ЕС подчеркнули свое широкое сотрудничество в ответ на незаконное вторжение России в Украину, и что это стало напоминанием об общих ценностях и приверженности обеих сторон европейской безопасности.

Соединенное Королевство подчеркнуло общую заинтересованность сторон в защите открытого, стабильного и безопасного киберпространства и предложило наладить регулярный диалог, как это предусмотрено статьей 703. ТСА , по кибервопросам, утвержденным Европейским Союзом. Чтобы получить максимальную отдачу от ТСА Стороны также договорились наладить регулярный диалог по вопросам борьбы с терроризмом, как это предусмотрено статьей 768(3). ТСА чтобы отправить сообщение об их прочном партнерстве в этой области.

Европейский союз четко заявил о первостепенной важности того, что Соединенное Королевство должно полностью выполнить ТСА не позднее 1 января 2024 г. и позволяющим автоматически удалять PNR ( PNR-номер ) данные о пассажирах после того, как они покинули Великобританию, если только оценка рисков не указывает на необходимость их сохранения, учитывая, что текущий промежуточный период не может быть продлен дальше. Она запросила у Соединенного Королевства обновленную информацию об осуществлении. Великобритания подтвердила, что находится на пути к завершению технических модификаций в Соединенном Королевстве. PNR-номер Системы данных к концу года. Стороны договорились, что Специализированный комитет по правоохранительному и судебному сотрудничеству вернется к этому вопросу на следующем заседании, поскольку Великобритания приветствует обновленную информацию об отношении ЕС к Великобритании. PNR-номер данные.

5. Союзные программы

Великобритания открыла этот пункт, приветствуя недавнюю открытость ЕС для обсуждения участия Великобритании в программах ЕС после Виндзорского рамочного соглашения. Великобритания надеется на конструктивный подход к этим обсуждениям, подчеркивая, что ее приоритетом является поддержка британского сектора исследований и разработок. Пока обе стороны обсуждали дальнейшие шаги, Великобритания подчеркнула необходимость обратить вспять последствия более чем двухлетнего отсутствия участия в программах ЕС.

Европейский союз подчеркнул, что он продолжает признавать взаимную выгоду сотрудничества в области науки, исследований и инноваций, ядерных исследований и космоса. Европейский союз подчеркнул, что, по его мнению, Виндзорское рамочное соглашение позволяет сторонам углублять сотрудничество в соответствии с условиями, согласованными в соответствии с ТСА . ЕС ясно дал понять, что взаимодействие Великобритании с Horizon Europe, исследовательской и учебной программой Евратома, Fusion for Energy/ITER, Copernicus и космическим мониторингом и отслеживанием с 2023 года теперь может произойти быстро, на основе быстрого соглашения об ограниченных поправках к проекту. . . . протоколы. ЕС также указал, что Великобритания не должна быть обязана делать финансовые взносы на 2021 и 2022 годы, то есть когда они не связаны.

Обе стороны ожидают участия сопредседателей Специализированного комитета по участию в программах МСЭ в обсуждениях в ближайшие недели.

6. Любой другой бизнес (AOB)

целевая операционная модель ( Том )

ЕС спросил, когда он может ожидать более подробной информации о британском контроле за импортом, изменения которого ранее откладывались. ЕС заявил, что операторам с обеих сторон канала нужны подробности о целевой операционной модели в Великобритании ( Том ) как можно скорее, чтобы у них было достаточно времени, чтобы приспособиться к любым новым правилам. Соединенное Королевство подтвердило, что проект Том Будет опубликовано в ближайшее время.

представители государственных финансов

Великобритания подчеркнула свое желание сократить ТСА Ограничение на возврат долга, чтобы избежать ненужных затрат для британских предприятий и потребителей из ЕС, связанных с необходимостью создания финансового представителя в обеих юрисдикциях. Европейский союз указал, что его позиция по этому вопросу не изменилась, и заявил, что сосредоточен на реализации протокола по НДС.

Странствующие художники

Соединенное Королевство подняло вопрос о гастролях артистов в Соединенном Королевстве и поблагодарило ТСА Ассоциация парламентского партнерства для обсуждения этого вопроса. Великобритания подтвердила, что стремится защитить более широкий вклад, который Creators-To-Go вносят в Великобританию и ЕС. В ответ ЕС подтвердил, что этот вопрос подробно обсуждался ранее, и отметил, что ситуация с гастролями артистов в Великобритании была результатом выхода Великобритании из единого рынка, включая свободное передвижение людей, и таможенного союза. .

Живые двустворчатые моллюски (LBM) и семенной картофель

Наконец, Соединенное Королевство сняло запрет Европейского Союза на живых двустворчатых моллюсков, не обезвоженных из воды класса B, и семенного картофеля. Великобритания подтвердила свой ожидающий рассмотрения запрос на оценку рисков в поддержку запрета ЕС, как это было запрошено в письме, отправленном в ЕС в июне 2022 года. ЕС указал, что вскоре ответит на письмо Великобритании.

Приложение 1: Решения и рекомендации, принятые с письменными процедурами с первого заседания

Решение № 2/2021 Совета ассоциации в отношении продления временного периода, в течение которого Великобритания может отказаться от своих обязательств по удалению данных PNR пассажиров после того, как они покинули Великобританию.

Решение Совета Партнерства № 1/2022 об утверждении оперативных рекомендаций по проведению Форума гражданского общества.

Решение № 2/2022 Совета ассоциации в отношении второго и последнего продления временного периода, в течение которого Великобритания может отступить от своего обязательства по удалению данных PNR пассажиров после того, как они покинули Великобританию.

Решение Совета ассоциации № 3/2022 об установлении списка лиц, желающих и способных выступать в качестве членов арбитражного суда в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве.

Приложение 2: Список участников

делегация Великобритании

Великобритания, сопредседатель Совета ассоциации

Британские правительственные чиновники из Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития

Британский правительственный чиновник из Представительства Великобритании в Европейском Союзе

правительственные чиновники Шотландии

Руководители Северной Ирландии

валлийские правительственные чиновники

Официальные лица с острова Мэн, бейливика Джерси и бейливика Гернси

Делегация Европейского Союза