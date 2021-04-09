Соединенное Королевство оплакивает принца Филиппа; Лидеры чтят его службу королеве развлекательная программа

Автор Даника Керка Associated Press



Лондон (AFP) – Мировые лидеры и люди на улицах почтили жизнь принца Филиппа в служении своей жене королеве Елизавете II и британской нации в пятницу после того, как услышали о смерти человека, который долгое время находился в центре общественной жизни. чем большинство из них были живы.

В Букингемском дворце, лондонской резиденции королевы, зрители поместили нарциссы у ворот, и флаг был спущен до половины персонала. BBC прекратила свои программы, чтобы транслировать национальный гимн «Боже, храни королеву».

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что 99-летний Филипп «воспитал любовь поколений здесь, в Британии, по всему Содружеству и по всему миру».

«Мы – королевство, объединенное горем и благодарностью», – сказал Джонсон. «Скорбь по поводу смерти принца Филиппа и его благодарность за десятилетия самоотверженного служения стране».

Филип, служивший в Королевском флоте во время Второй мировой войны, женился на будущей королеве в 1947 году и соблюдал полный график публичных выступлений до выхода на пенсию в 2017 году. 16 марта он был выписан из больницы с усталым и истощенным видом после лечения от болезни. нераскрытая инфекция и проблема с сердцем.