Соединенные Штаты вводят масштабные санкции в отношении прав человека в Китае, Мьянме и Северной Корее.

Флаги США и Китая развеваются на фонарном столбе в китайском квартале в Бостоне, штат Массачусетс, США, 1 ноября 2021 года. REUTERS / Brian Snyder

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Соединенные Штаты в пятницу ввел широкомасштабные санкции в области прав человека против десятков людей и организаций, связанных с Китаем, Мьянмой, Северная Корея и Бангладеш, добавив китайский искусственный интеллект фирма SenseTime Group в инвестиционной черный список.

Канада и Соединенное Королевство присоединились к Соединенным Штатам в введении санкций, связанных с нарушениями прав человека в Мьянме, в то время как Вашингтон также ввел свои первые новые санкции против Северной Кореи при администрации президента Джо Байдена и нацелился, среди прочего, на военные подразделения Мьянмы в акции, отмеченной как Human День прав человека.

«Наши действия сегодня, особенно те, которые осуществляются в партнерстве с Соединенным Королевством и Канадой, посылают сигнал о том, что демократии во всем мире будут действовать против тех, кто злоупотребляет государственной властью для причинения страданий и угнетения», — сказал заместитель министра финансов Вали Адемо. статус.

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Миссия Северной Кореи при ООН и посольства Китая, Мьянмы и Бангладеш в Вашингтоне не сразу ответили на запросы о комментариях.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что оно добавило китайскую компанию по искусственному интеллекту SenseTime в свой список «компаний военно-промышленного комплекса Китая», обвинив ее в разработке программного обеспечения для распознавания лиц, которое может идентифицировать расу цели, с особым упором на этническую идентификацию. Уйгуры.

В результате он попадет под инвестиционное эмбарго для инвесторов из США.

По оценкам экспертов Организации Объединенных Наций и правозащитных групп, более миллиона человек, в основном уйгуры и представители других мусульманских меньшинств, были задержаны в последние годы в обширной системе лагерей в далеком западном районе Китая Синьцзян.

Китай отрицает злоупотребления в Синьцзяне, но правительство США и несколько правозащитных групп говорят, что Пекин осуществляет там геноцид.

Казначейство сообщило, что была назначена Центральная прокуратура Северной Кореи, а также недавно назначенный бывший министр социального обеспечения Ри Йонг Гиль, министр Народных вооруженных сил.

Президент США Джо Байден собрал более 100 мировых лидеров на виртуальном саммите на этой неделе и призвал к укреплению демократии во всем мире, назвав защиту прав и свобод перед лицом растущего авторитаризма «определяющим вызовом» нынешней эпохи. Читать далее

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Дополнительный репортаж Дафны Псалидакис, Саймона Льюиса, Дэвида Бронстрома, Мэтта Спитальника и Тима Аманна; редактирование Криса Сандерса и Алистера Белла

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