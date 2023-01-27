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Соединенные Штаты вводят санкции против китайской спутниковой компании за то, что она якобы поставляет изображения SAR российской группе Вагнера.

27 января, 2023
Marfa Fedoroa

ХЕЛЬСИНКИ. Соединенные Штаты ввели санкции против китайского производителя спутников за то, что он якобы предоставил российской группе Вагнера радиолокационные спутниковые изображения Украины для поддержки ее боевых операций.

Чаншаский научно-исследовательский институт космической науки и технологий Тяньи, также известный как Spacety, и его дочерняя компания в Люксембурге входят в число организаций, подвергшихся санкциям в рамках акции против частной военизированной организации Wagner Group.

Министерство финансов США объявило о санкциях против группы Вагнера 26 января, назвав ее транснациональной преступной организацией.

По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Spacety подала запросы на получение спутниковых изображений с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR) для участков в Украине российской технологической компании Terra Tech.

«Эти изображения были собраны для того, чтобы дать возможность Вагнеру вести боевые действия в Украине», — говорится в сообщении.

«Сегодняшние расширенные санкции в отношении Вагнера, а также новые санкции в отношении их сообщников и других компаний, поддерживающих военный комплекс России, будут еще больше препятствовать способности Путина вооружать и оснащать свою военную машину», — говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен. заявление.

Spacety — производитель микроспутников со штаб-квартирой в Чанше, провинция Хунань, с офисами в Пекине и Люксембурге. Он был основан в 2016 году бывшими сотрудниками Китайской академии наук.

Он также работает с 38-м институтом государственного гиганта China Electronics Technology Group (CETC) над созданием 96 спутников».ТяньсяньСозвездие САР.

На данный момент Spacety запустила два небольших спутника для съемки в C-диапазоне, а именно Хиса-1 В декабре 2020 и Чаоху -1 В феврале 2022 года последний для Tianxian Project.

Его последний спутник Beiyou-1 (BUPT-1) был запущен 15 января и разработан для Пекинского университета почты и телекоммуникаций, а также нес научную полезную нагрузку для астрофизического проекта Академии Тянь.

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Spacety надеется на сотрудничество с компаниями по всему миру, даже С учетом на индийские ракеты, чтобы позволить им работать с партнерами, которым запрещено летать на китайских бомбардировщиках.

В последние годы Китай и Россия установили более тесные отношения. Китай пытался занять нейтральную позицию после вторжения России в Украину, и более ранние сообщения указывают на то, что он соблюдает санкции США и Европы против России.

В прошлом году Китай ни разу не упомянул Россию, когда Представлять на рассмотрение Планы исследования Луны открыты для сотрудничества на Международном астронавтическом конгрессе в Париже, несмотря на то, что Россия является партнером запланированного проекта Международной лунной исследовательской станции (ILRS).

Китай выразил обеспокоенность по поводу использования американских коммерческих спутниковых созвездий в конфликте на Украине, в том числе спутниковой связи SpaceX Starlink, а также изображений таких компаний, как Maxar.

Ежедневная газета Народно-освободительной армии Китая, официальная газета вооруженных сил Китая, опубликовала комментарий (Китайский) в апреле 2022 года, отметив, что такие компании, как Maxar и Black Sky, предоставили спутниковые снимки перемещения российских войск в Украину.

В комментарии утверждается, что Соединенные Штаты в последние годы «содействуют созданию так называемой «космической устойчивости», пытаясь стереть границы между военной и гражданской сферами», вовлекая коммерческие организации и широкую общественность в гонка вооружений в космосе с целью закрепления своего господствующего положения в космосе.

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