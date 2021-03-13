Соединенные Штаты вместе с азиатскими странами обещают поставлять вакцины другим странам.

Объявление, сделанное на первом саммите лидеров четырех демократий, неофициально названном «квартетом», также намекает на более широкую цель администрации Байдена – объединить правительства единомышленников для противодействия китайской экспансии, включая использование помощи при пандемии в качестве отправной точки.

«На данный момент это цель, которая, я думаю, нас всех волнует», – сказал Байден, приветствуя троих лидеров по видеозвонку. «Свободный и открытый регион Индийского океана имеет важное значение как для нашего будущего, так и для наших стран».

Лидеры также пообещали встретиться лично до конца года.

Белый дом заявил, что Индия будет производить вакцину при дополнительном финансировании со стороны США и Японии, и она будет распространяться при материально-технической помощи Австралии.

Однако Китай опережает всех, поскольку он уже распространяет бесплатные дозы вакцины в Юго-Восточной Азии и в других местах. Его инициатива равносильна кампании «вакцинной дипломатии», которая, по мнению экспертов, является частью ее более широких усилий по соединению более бедных стран с Китаем посредством торговли или зависимости.

Союз Америки с тремя демократическими странами является приоритетом для администрации Байдена, которая рассматривает его как оплот против Китая на нескольких фронтах.

«Мы стремимся к тому, чтобы регион был свободным, открытым, инклюзивным, здоровым, основанным на демократических ценностях и не ограничивавшимся принуждением», – говорится в совместном заявлении, выпущенном после встречи Байдена и премьер-министров Индии Нарендры Моди и Скотта Моррисона из Австралия. Ёсихидэ Суга из Японии.

Митинг был впервые сформирован после цунами 2004 года в Индийском океане, но в пятницу состоялась первая встреча глав государств, хотя и гипотетическая, что свидетельствует о беспокойстве Байдена по поводу Азии в целом и Китая в частности.

«Это сделано специально», – заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. «Это отражает его мнение о том, что мы должны сплотить демократических союзников и партнеров для общего дела, и его веру в центральную роль Индо-Тихоокеанского региона для национальной безопасности Соединенных Штатов». READ Медведь, преследующий лыжника с горы в Румынии: «Не оглядывайся!»

Администрация Байдена поставила краткосрочную цель восстановления европейских союзов, разорванных президентом Дональдом Трампом, и долгосрочную цель – изменить позицию Соединенных Штатов в Азии.

Трамп регулярно бросал вызов традиционным альянсам, включая Европейский союз и НАТО, в то же время занимая относительно дружелюбный подход к старым врагам США, таким как Россия и Северная Корея. Его отношения с Китаем были неоднозначными: сначала он хвалил президента Китая Си Цзиньпина, но позже назвал коронавирус «китайским вирусом» и обвинял страну в его распространении.

В конечном итоге Трампу не удалось заключить крупную торговую сделку с Китаем, которую он добивался. Си вышел из эпохи Трампа, окрепший у себя дома – закрепивший за собой власть на неопределенный срок – и воодушевленный за рубежом международным проектом развития стоимостью триллион долларов, известным как Инициатива «Один пояс, один путь».

Пятничная сделка стала первой попыткой Байдена отреагировать на попытки Пекина расширить свое международное влияние.

Салливан заявил журналистам, что президент «считает, что мы окажемся в жесткой конкуренции с Китаем, и мы намерены выиграть эту конкуренцию». «Он набирает силы, необходимые для победы». Салливан сказал, что Байден сейчас в лучшем положении, чем когда он вступил в должность.

Президент Барак Обама также пытался «закрепить Азию», как его тогда называли, только для того, чтобы увидеть, как большая часть усилий приходится на конфликт на Ближнем Востоке.

Версия оси Байдена включает военные, экономические и дипломатические меры, направленные на ослабление китайского влияния. И министр обороны Ллойд Остин, и госсекретарь Энтони Блинкен отправятся в Азию в ближайшие дни, чтобы посетить Японию и Южную Корею во время их первых зарубежных поездок в качестве министров кабинета. READ «Летающий корабль» и стоящий за ним высший мираж

Китай вовлечен в региональные и другие конфликты с обоими союзниками США и помогает поддерживать ядерный режим в Северной Корее. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил военными действиями против Южной Кореи и Японии.

Остин также посещает Индию, которая в прошлом году столкнулась с китайскими солдатами на границе с Гималаями.

Белый дом объявил, что Шуга из Японии станет первым иностранным лидером, который лично посетит Байдена в этом году. На следующей неделе Блинкен и Салливан встретятся со своими китайскими коллегами на Аляске.

В короткой части пятничной встречи, которую наблюдали репортеры, Байден и другие лидеры не обсуждали напрямую ряд других проблем, представленных Китаем, включая угрозы морскому судоходству, агрессивную экономическую экспансию и нарушение прав интеллектуальной собственности. У каждой из четырех стран сложные отношения с Китаем, и эти противоречия сформировали подтекст группировки.

«Четверка достигла совершеннолетия, – сказал Муди.

Группа также согласилась расширить сотрудничество по вопросам изменения климата и технологий, поскольку официальные лица стремились представить цели встречи как более широкие, чем просто противостояние Пекину.