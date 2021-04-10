Соединенные Штаты выражают озабоченность по поводу приверженности Ирана возвращению к международной ядерной сделке, которая сняла международные санкции с Тегерана в обмен на ограничения его ядерной деятельности и международные инспекции.

В Вене ведутся переговоры между сторонами, подписавшими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение 2015 года, заключенное при бывшем президенте Обаме. бывший Президент ТрампДональд Трамп, Ромни критикуют прекращение разрушения и экспансию Скотуса МакКоннелла, Республиканская партия критикуют указ Байдена о Скотте США вызывает опасения по поводу серьезности Ирана в переговорах по ядерной программе. США воздержались от сделки, а позже Иран возобновил обогащение урана.

Пока Иран ведет непрямые переговоры с участниками СВПД, то есть с европейскими, китайскими и российскими собеседниками, он отверг предложения о прямых контактах с Соединенными Штатами.

Это привело к тому, что переговоры стали «медленнее» и «сложнее», сказал высокопоставленный американский чиновник на брифинге с журналистами в пятницу и упомянул, что серьезность Ирана вызывает сомнения.

Чиновник сказал: «Все еще остается вопрос, ответит ли Иран на серьезность поставленной цели и намерение вернуться к соблюдению, продемонстрированное Соединенными Штатами».

«Мы видели некоторые признаки этого, но их, безусловно, недостаточно. По-прежнему есть вопросы о том, готов ли Иран сделать то, что нужно», чтобы вернуться к соблюдению соглашения.

Президент Байден Джо Байден выбирает сотрудника службы безопасности на рабочем месте в Калифорнии, чтобы возглавить OSHA. Ромни положил конец разрушению, расширив территорию США в SCOTUS, рассматривая денежные выплаты для сдерживания иммиграции. Он сказал, что намерен вернуться в СВПД.

Команду США по переговорам в Вене возглавляет специальный посланник по Ирану Роберт Малли, и обсуждения начались во вторник.

Соединенные Штаты предлагают, чтобы Иран, нарушивший условия соглашения, касающиеся ядерной деятельности и ограничения международных инспекций, предпринял собственные шаги, чтобы вернуться к соблюдению соглашения.

Переговоры в Вене нацелены на поиск решения “взаимного согласия”. Однако иранские официальные лица настаивают на том, что Соединенные Штаты делают первый шаг, подтверждая отмену санкций.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента охарактеризовал этот запрос Тегерана как неясный относительно того, что означает подтвержденная отмена санкций на практике, приведя его в качестве примера сложности непрямых переговоров.

Чиновник сказал: «Мы думаем, что было бы лучше сесть с иранцами. Мы не будем платить за это цену, поэтому, если они не хотят встречаться с нами, это очень плохо … Это будет сложно». чтобы они получили то, что, по их словам, они хотят, что является взаимным возвратом к согласию “”.

Чиновник назвал переговоры “первым шагом на первом этапе” возможного возвращения в СВПД. Ожидается, что переговоры возобновятся в Вене на следующей неделе.

Европейский Союз, который председательствует на переговорах между сторонами, подписавшими СВПД, заявил в пятницу в заявлении, что все участники подтвердили свою приверженность сохранению ядерной сделки и «обсудили условия, обеспечивающие возврат к ее полному и эффективному осуществлению».

В предыдущем заявлении указывалось, что обсуждения носили «конструктивный и ориентированный на результат обмен мнениями».