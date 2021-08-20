В четверг Соединенные Штаты начали играть в чемпионате мира по пляжному футболу 2021 года, проиграв Федерации футбола России 5: 4.
В составе США пять игроков, связанных с округом Сан-Диего, в том числе выпускник UCSD Алессандро Канал, вратарь Крис Тот из Valbrook и нападающий Ник Перейра из Карлсбад.
Все они выступают в третьем финале чемпионата мира по пляжному футболу.
Защитник Джейсон Сантос из Кардиффа у моря – второй для него. В список из 14 игроков США входит еще один доморощенный вратарь, Ксавье Снар-Уильямс из «Оушенсайд». Окончил среднюю школу Эль Камино,
Игра проходила на стадионе пляжного футбола «Лужники» в Москве и транслировалась в приложении Telemundo Deportes.
Трансляция на английском языке с задержкой будет показана на FS1 по кабелю в 16:00.
В соответствии с глобальным антидопинговым законом и решением Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года Российская федерация футбола будет участвовать в качестве нейтральных спортсменов в своей национальной спортивной федерации.
Матч является первым из трех групповых матчей сборной США. Он встретится с Японией в субботу в 6:30 и Парагваем в понедельник днем.
Япония выиграла матч открытия со счетом 7: 4 над Парагваем.
Две лучшие команды в каждой из четырех групп выходят в четвертьфинал.
Канал, 31 год, дважды забивал на чемпионатах мира по пляжному футболу в 2013 и 2019 годах. Тренеры Национальной футбольной лиги выбрали его в третью команду Все-Западного региона в 2013 году, это был его первый сезон с «Тритонами».
Тот, который закончил 4 августа 32 года, окончил среднюю школу Фоллбрук и был лучшим вратарем в Футбольной лиге Major Arena в сезонах 2016-2017 и 2017-18, когда он играл за Сан-Диего Сокерс.
В отличие от традиционного футбола, матч не может закончиться ничьей. Затем следуют три минуты овертайма, и, если счет остается близким, выполняется пенальти.
Это одиннадцатый чемпионат мира по пляжному футболу и 21-й чемпионат мира по пляжному футболу.
Соединенные Штаты выбыли из группового этапа турнира 2019 года после того, как не прошли квалификацию на турниры 2015 и 2017 годов.
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