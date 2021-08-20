Канал Алессандро. Изображение предоставлено: скриншот, смотрите Edify, через YouTube

В четверг Соединенные Штаты начали играть в чемпионате мира по пляжному футболу 2021 года, проиграв Федерации футбола России 5: 4.

В составе США пять игроков, связанных с округом Сан-Диего, в том числе выпускник UCSD Алессандро Канал, вратарь Крис Тот из Valbrook и нападающий Ник Перейра из Карлсбад.

Все они выступают в третьем финале чемпионата мира по пляжному футболу.

Защитник Джейсон Сантос из Кардиффа у моря – второй для него. В список из 14 игроков США входит еще один доморощенный вратарь, Ксавье Снар-Уильямс из «Оушенсайд». Окончил среднюю школу Эль Камино,

Игра проходила на стадионе пляжного футбола «Лужники» в Москве и транслировалась в приложении Telemundo Deportes.

Трансляция на английском языке с задержкой будет показана на FS1 по кабелю в 16:00.

В соответствии с глобальным антидопинговым законом и решением Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года Российская федерация футбола будет участвовать в качестве нейтральных спортсменов в своей национальной спортивной федерации.

Матч является первым из трех групповых матчей сборной США. Он встретится с Японией в субботу в 6:30 и Парагваем в понедельник днем.

Япония выиграла матч открытия со счетом 7: 4 над Парагваем.

Две лучшие команды в каждой из четырех групп выходят в четвертьфинал.

Канал, 31 год, дважды забивал на чемпионатах мира по пляжному футболу в 2013 и 2019 годах. Тренеры Национальной футбольной лиги выбрали его в третью команду Все-Западного региона в 2013 году, это был его первый сезон с «Тритонами».

Тот, который закончил 4 августа 32 года, окончил среднюю школу Фоллбрук и был лучшим вратарем в Футбольной лиге Major Arena в сезонах 2016-2017 и 2017-18, когда он играл за Сан-Диего Сокерс.

В отличие от традиционного футбола, матч не может закончиться ничьей. Затем следуют три минуты овертайма, и, если счет остается близким, выполняется пенальти.

Это одиннадцатый чемпионат мира по пляжному футболу и 21-й чемпионат мира по пляжному футболу.

Соединенные Штаты выбыли из группового этапа турнира 2019 года после того, как не прошли квалификацию на турниры 2015 и 2017 годов.





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