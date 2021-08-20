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Соединенные Штаты, в списке которых 5 местных жителей, проигрывают сборной России в матче открытия чемпионата мира по пляжному футболу со счетом 5: 4.

20 августа, 2021
Boleslava Sokolova
Канал Алессандро. Изображение предоставлено: скриншот, смотрите Edify, через YouTube

В четверг Соединенные Штаты начали играть в чемпионате мира по пляжному футболу 2021 года, проиграв Федерации футбола России 5: 4.

В составе США пять игроков, связанных с округом Сан-Диего, в том числе выпускник UCSD Алессандро Канал, вратарь Крис Тот из Valbrook и нападающий Ник Перейра из Карлсбад.

Все они выступают в третьем финале чемпионата мира по пляжному футболу.

Защитник Джейсон Сантос из Кардиффа у моря – второй для него. В список из 14 игроков США входит еще один доморощенный вратарь, Ксавье Снар-Уильямс из «Оушенсайд». Окончил среднюю школу Эль Камино,

Игра проходила на стадионе пляжного футбола «Лужники» в Москве и транслировалась в приложении Telemundo Deportes.

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