Администрация Байдена вводит санкции как в отношении российских компаний, создавших Российскую киберфункциональную экологическую систему, так и в отношении российских регулирующих органов, созданных ФСБ, ГРУ и СВР для оперативных целей. СВР (Служба внешней разведки России), совместный советник CISA, АНБ и ФБР, наряду с санкциями Министерства финансов США, была признана виновной в компрометации цепочки поставок Solar Winds. В совете говорится о «тактике, методах и приемах, используемых SVR».

Киберфункции SVR

В Коллективное консультирование указывает на пять общеизвестных уязвимостей SVR и их интернет-участники используют свои силы, чтобы попасть в целевые сети. Они также подчеркнули постоянные усилия SVR по постоянному сканированию и нацеливанию на правительство США, а с расширением – возможности для проправительственных организаций использовать выявленные уязвимости. Актеры, связанные с SVR, хорошо известны в мире кибербезопасности как APT29, Cosy Pierre и The Dukes. Совет предлагал обратить внимание на методы, используемые SVR, и немедленно устранить эксплуататорские уязвимости.

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Между тем, министерство финансов назвало SVR (вверху), ГРУ и FSP в своих объявлениях об эмбарго. Плохие действия SVR напрямую связаны с атакой на цепочку поставок Solar Winds. Они также сняли с огня инструменты из красных панелей. Кроме того, ФСБ наложила свой отпечаток на попытки подорвать национальную инфраструктуру Украины и Грузии. Наконец, FSP стремился примирить и собрать информацию против российских журналистов и диссидентов, государственных служащих США и «миллионов частных граждан по всему миру». Просто бегает. Интересно, что FSP сыграл важную роль в развитии преступной хакерской группы, ранее известной как Evil Corp, для поддержки целевых фишинговых атак. ГРУ, со своей стороны, стало свидетелем того, как ряд предполагаемых рабочих в Соединенных Штатах были связаны с взломом и утечкой информации о «олимпийской деструктивной халатности» и операциях «взлома и утечки информации», нацеленных на выборы во Франции. И США.

Российским технологическим компаниям разрешили

русский Технологические компании идентифицированы и одобрены Казначейством.

ЭРА Технополис – технопарк, управляемый Министерством обороны России, который имеет и поддерживает ряд оперативных групп ГРУ по Интернету;

– технопарк, управляемый Министерством обороны России, который имеет и поддерживает ряд оперативных групп ГРУ по Интернету; Басит, А. – Проводит исследования и разработки для киберприложений SVR;

– Проводит исследования и разработки для киберприложений SVR; Федеральный государственный автономный научный институт Научно-исследовательский институт безопасности компьютерных устройств и автоматики – управляемая государством компания, которая в основном занимается исследованиями и разработками киберприложений SVR;

– управляемая государством компания, которая в основном занимается исследованиями и разработками киберприложений SVR; Неопит, ООО – Обеспечивает оперативную поддержку SVR, GRU и FSP. Компания также проводит исследования и разработки для российской разведки;

– Обеспечивает оперативную поддержку SVR, GRU и FSP. Компания также проводит исследования и разработки для российской разведки; Передовые компьютерные технологии, АО – Министерство обороны России, СВР, ГРУ и ФСП поддерживают их роль агентства по обеспечению безопасности информационных технологий; А также

– Министерство обороны России, СВР, ГРУ и ФСП поддерживают их роль агентства по обеспечению безопасности информационных технологий; А также Позитивные Технологии, АО – активно поддерживает ФСБ и предоставляет услуги правительству России, иностранным правительствам и международным организациям, а также активно занимается набором персонала для ФСБ и ГРУ.

В казну не внесли. Потом они позволили еще много Источники ложной информации, созданные российской разведывательной машиной. Эти компании были идентифицированы следующим образом:

Южный фронт – Ложная информационная база, поступающая от ФСБ.

– Ложная информационная база, поступающая от ФСБ. Лента новостей – Крымский магазин дезинформации и пропаганды работал с сотрудниками ФСБ.

Крымский магазин дезинформации и пропаганды работал с сотрудниками ФСБ. Стратегический культурный фонд – Интернет-журнал, работающий под руководством СВР при вводе МИД России. Казначейство заявляет, что компания «контролируется Управлением СВР (Активная деятельность)».

Интернет-журнал, работающий под руководством СВР при вводе МИД России. Казначейство заявляет, что компания «контролируется Управлением СВР (Активная деятельность)». Информация Роза – «Информационное агентство», контролируемое и управляемое 72-м центром первичной разведывательной информации ГРУ (GRIT). Компания работает под двумя фирменными наименованиями: «Инфорос, ООО» и «ИА Инфорос».

Евгений Бригоген и Константин Климник

Евгений Прикогин, российская исследовательская компания в области Интернета, хорошо известна в Санкт-Петербурге, но другие его компании немногочисленны и редки, включая третью сторону, назначенную для содействия усилиям Пригожина. Подавляющее большинство компаний и частных лиц, поддерживающих деятельность по влиянию, направляемую Пригожиным, были интересными и дальновидными. Этими идентифицированными компаниями и их аффилированными лицами являются:

Фонд защиты национальных ценностей – Были предприняты меры глобального влияния, направленные на избирательный процесс в США.

– Были предприняты меры глобального влияния, направленные на избирательный процесс в США. Центр свободных исследований и международного сотрудничества и международного реагирования – Создал две компании, сосредоточив свои усилия на Африке и Европе и на «фиктивных миссиях по наблюдению за выборами».

– Создал две компании, сосредоточив свои усилия на Африке и Европе и на «фиктивных миссиях по наблюдению за выборами». ООО «Транс Логистик» и ООО «ЮнитДжет» – Оказывали услуги по тайным закупкам в поддержку Пригожина.

– Оказывали услуги по тайным закупкам в поддержку Пригожина. Решение для второго глаза – Пакистанская компания, специализирующаяся на создании «знаков мошенничества». Компания создавала цифровые копии паспортов, водительских прав, банковских выписок, счетов за коммунальные услуги и других документов, необходимых для проверки финансовых счетов и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, в компании сформированы четыре ведущие компании.

Наконец, Казначейство предоставило Константину Климнику, сотруднику российской разведки, который предоставил российской разведке жизненно важную информацию о голосовании и стратегии кампании во время президентских выборов в США 2016 года, как очень прямую и определенную публичную фигуру.

ФБР предлагает вознаграждение в размере 250 000 долларов за информацию, ведущую к аресту Климника или Пригогина.