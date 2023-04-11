Соединенные Штаты начинают изучать возможные правила регулирования искусственного интеллекта, такие как ChatGPT.

Авторы сценария Дэвид Шепердсон и Дайан Барц.

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Администрация Байдена заявила во вторник, что ищет общественное мнение о возможных мерах по привлечению к ответственности систем искусственного интеллекта, поскольку возникают вопросы об их влиянии на национальную безопасность и образование.

ChatGPT, программа искусственного интеллекта, которая недавно привлекла внимание общественности своей способностью быстро печатать ответы на широкий круг запросов, в частности, привлекла внимание законодателей США, поскольку она стала самым быстрорастущим потребительским приложением в истории с более чем 100 миллионов активных пользователей в месяц.

Национальное управление связи и информации, агентство Министерства торговли, которое консультирует Белый дом по коммуникационной и информационной политике, хочет внести свой вклад, потому что существует «растущий интерес регулирующих органов» к «механизму подотчетности» ИИ.

Агентство хочет знать, есть ли меры, которые можно принять, чтобы гарантировать, что «системы ИИ законны, эффективны, этичны, безопасны и заслуживают доверия».

Ответственные системы искусственного интеллекта могут принести огромную пользу, но только если мы устраним их потенциальные последствия и вред. Чтобы эти системы полностью реализовали свой потенциал, предприятия и потребители должны иметь возможность доверять им», — сказал администратор NTIA Алан Дэвидсон.

Президент Джо Байден заявил на прошлой неделе, что пока неясно, опасен ли искусственный интеллект. «По моему мнению, технологические компании обязаны убедиться, что их продукты безопасны, прежде чем объявлять о них», — сказал он.

ChatGPT, который поразил некоторых пользователей быстрыми ответами на вопросы и раздражал других неточностями, разработан калифорнийской компанией OpenAI и поддерживается корпорацией Microsoft.

NTIA планирует подготовить отчет, в котором рассматриваются «усилия по обеспечению того, чтобы системы ИИ работали так, как заявлено — и без причинения вреда», и заявила, что эти усилия будут информировать администрацию Байдена о текущей работе «для обеспечения последовательного и всеобъемлющего подхода федерального правительства к вопросам, связанным с ИИ. к ИИ. Риски и возможности».

Группа по технологической этике, Центр искусственного интеллекта и цифровой политики, обратилась в Федеральную торговую комиссию США с просьбой запретить OpenAI выпускать новые коммерческие версии GPT-4, заявив, что это «предвзято, вводит в заблуждение и представляет риск для конфиденциальности и общественной безопасности». «

(Отчетность Дэвида Шепардсона и Дайан Барц; редактирование Ника Земински)