Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Северного потока — 2 против компании, аффилированной с Россией, и судна.

Государственный департамент сообщил Конгрессу, что он назначил судно и «связанную с Россией компанию» под названием Transatria Limited, которая связана со спорным трубопроводом, построенным для транспортировки природного газа из России в Германию. Используйте источники энергии как иностранную силу в Европе.

Блинген сказал, что отчет для Конгресса и санкции соответствуют требованиям Закона об энергетической безопасности Европы 2019 года.

«Сегодняшнее заявление согласуется с продолжающимся сопротивлением Соединенных Штатов газопроводу Nortstream 2 и неизменной приверженностью правительства США PEESA», — говорится в заявлении Блинкена. «На сегодняшний день руководство провело очистку 8 человек и идентифицировало 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA в отношении Nort Stream 2».

«Несмотря на сопротивление руководства газопроводу« Северный поток — 2 », мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и союзниками, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, для Украины и ведущих стран НАТО и ЕС, включая наши санкции. Против вредных действий России, в том числе в энергетическом секторе «Сказал Блинкен. Новости о том, что санкции были введены в понедельник российскими войсками вблизи границы с Украиной, вызвали опасения, что Москва может спланировать какую-то военную операцию. По словам руководителей Байдена, президент Джо Байден снял санкции с немецких компаний за строительство трубопровода, чтобы наладить отношения с Берлином, поскольку трубопровод был полностью закончен к тому времени, когда они вступили в должность. Представители администрации заявили, что вместо этого планируют предпринять другие действия. Сенатор Техаса. Этого было недостаточно, чтобы убедить демократов и республиканцев, включая Теда Круза, который заблокировал десятки несвязанных дипломатических назначений в «Северном потоке-2» в знак протеста против политики администрации Байдена. Они работают над тем, чтобы оказать давление на Европу и добавить формулировку в Закон об аккредитации безопасности, чтобы ужесточить санкции в отношении проекта. «Сегодняшние имена абсолютно ничего не делают, чтобы остановить Nort Stream 2, — сказал Майкл МакКолл, ведущий республиканец из комитета Палаты представителей по иностранным делам в Техасе. «Я призываю Сенат одобрить мою двухпартийную поправку NDAA с представителем Марси Каптур о расширении блокады Северного потока-2. Мы должны действовать сейчас, чтобы гарантировать, что газ не проходит через эту злонамеренно влиятельную программу России». READ Российский законопроект об аресте криптоактивов - новости регулирования биткойнов «Северный поток — 2» — один из нескольких подводных трубопроводов, созданных для замены трубопроводов, проходящих через Восточную Европу в Черном и Балтийском морях России. Аналитики и законодатели выразили обеспокоенность по поводу того, что новая система позволит России создавать различные воздушные потоки в Восточную Европу и Западную Европу, а также позволит Москве выбирать такие страны, как Украина, и нацеливать их на сокращение энергопотребления. Поскольку он пересекает страны Восточной Европы, эти страны потеряют транспортные расходы. Представитель министерства иностранных дел сказал, что администрация работает с Германией, Украиной и другими союзниками и партнерами над выполнением июльского соглашения, чтобы помочь Украине диверсифицировать свои энергопоставки с упором на чистую и устойчивую энергетику. «Пакет действий, описанный в совместном отчете, предусматривает выделение не менее 245 миллионов долларов нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы», — сказал представитель. «Это позволит Германии использовать всю доступную иностранную валюту для облегчения продления газотранспортного соглашения Украины с Россией, что поможет сэкономить миллиарды долларов транспортных доходов для Украины и поможет Украине выиграть время для устранения зависимости от российского газа и транспортных тарифов. » Санкции США, введенные в понедельник, привели к тому, что на прошлой неделе Берлин принял решение приостановить сертификацию Nord Stream 2, создав дочернюю компанию в Германии для получения лицензии на деятельность группы в Швейцарии. Новости о задержке привели к росту цен на газ в Европе.