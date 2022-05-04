Соединенные Штаты рады тому, что Китай, похоже, прислушивается к предостережениям против России.

Президент России Владимир Путин встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, Китай, 4 февраля 2022 года. Via Sputnik/Алексей Трожин/Кремль REUTERS/Фото из архива

ВАШИНГТОН, 3 мая (Рейтер) — Через два месяца после того, как Пекин заявил, что готов помочь России в ее борьбе против Украины, высокопоставленные официальные лица США говорят, что не нашли китайской военной и экономической поддержки, что является долгожданным улучшением напряженных американо-китайских отношений. .

Официальные лица США в последние дни заявили агентству Рейтер, что они в целом настороженно относятся к долгосрочной поддержке России со стороны Китая, но что военная и экономическая поддержка, которая их беспокоит, не была оказана, по крайней мере, пока. Облегчение приходит в критический момент.

Президент Джо Байден, который доминирует в том, как Китай справляется с восстанием, готовится к поездке в Азию в конце этого месяца, а его администрация собирается обнародовать свою первую стратегию национальной безопасности в отношении того, как скоро Китай станет крупной державой. прочитайте больше

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«Мы не видим, чтобы КНР оказывала прямую военную поддержку войне России против Украины, или Россия предпринимала какие-либо официальные усилия, чтобы помочь снять наши санкции», — сказал Рейтер один из руководителей Байдена со ссылкой на Китайскую Народную Республику.

«Мы постоянно ищем любую другую страну, которая может поддержать КНР и Россию или избежать санкций США и их союзников».

Воздерживаясь от прямой поддержки военных действий России, Китай избегает заключения новых соглашений между его государственными нефтеперерабатывающими заводами и Россией, несмотря на резкие уступки. Подробнее В марте ее государственная группа Synobec прекратила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимию и инициативе по маркетингу газа в России. прочитайте больше

В прошлом месяце посол США в ООН призвал ООН осудить российскую оккупацию Украины, подчеркнув, что вынужденный баланс Пекина между Россией и Западом может быть лучшим решением для Вашингтона. Он высоко оценил бойкот голосования Китаем. прочитайте больше

Однако Китай, который отказался осудить действия России на Украине, раскритиковал западные санкции в отношении Москвы. прочитайте больше

Объем торговли между Россией и Китаем также вырос в первом квартале, а в феврале они объявили о союзе без ограничений.

В понедельник посольство Вашингтона в Пекине выпустило 30-страничный информационный бюллетень. Обвинение Соединенных Штатов в распространении «ложных новостей» для дискредитации Китая в Украине, в том числе в том, что Россия обратилась за военной помощью к Китаю через мартовскую утечку в прессе. В посольстве заявили, что официальные лица США заявили, что не нашли никаких доказательств того, что Китай оказывал такую ​​поддержку.

Китайско-российская торговля

В телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в Брюсселе 24 марта Байден не говорил о помощи Китая России, поскольку «подтвердил свое понимание последствий».

На прошлой неделе министр иностранных дел Энтони Блинкен заявил в сенатском комитете по международным отношениям, что Китай сталкивается со «значительным риском для репутации» в связи с тем, что он является союзником России, и что «на данный момент мы не видим значительной поддержки Китаем военных операций России».

Байден едет в Токио и Сеул, где совершит свою первую поездку в Азию в качестве президента, которая не остановится в Китае. Он также встретится с лидерами Индии и Австралии во время встречи в Токио.

Китай сделал Россию ключевым компонентом своей внешнеполитической стратегии для противостояния Западу. По словам официального представителя США, поскольку его кампания на Украине потерпела серьезный провал, помощники Байдена обеспокоены тем, что Джиджи планирует предложить прямую поддержку президенту России Владимиру Путину.

Они были рады, что этого еще не произошло, но чиновник заявил, что Вашингтон и его союзники постоянно следят за уровнем помощи.

Бонни Глейзер, азиатский эксперт Немецкого фонда Маршалла в Соединенных Штатах, сказала, что строгие предупреждения США и ЕС до сих пор окупались.

«Постоянно посылается сообщение о том, что, если Китай сделает это, его ждут ужасные последствия. Пока кажется, что китайцы этого не сделали. Возможно, что китайцы передумали планировать оказание военной помощи», — сказал он. .

Однако официальные лица США обеспокоены отказом Китая осудить действия России на Украине и их заявлением о том, что он продолжает распространять российскую дезинформацию.

Пекин «неоднократно проводил ложное отождествление между агрессивной войной России и оборонительными мерами Украины», — заявила 21 апреля заместитель министра иностранных дел Венди Шерман.

Он добавил: «Пусть будет ясно, что Китай уже делает вещи, которые не способствуют этой ситуации».

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Отчет Стива Холланда, Дэвида Бранстрема и Тревора Ханнигата; Монтаж Хизер Тиммонс, Ричард Буллин, Уильям Маклин

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