Соединенные Штаты развертывают береговую охрану вдали от дома, чтобы противостоять Китаю

В начале декабря команда катеров береговой охраны США Myrtle Hazard совершила ночь, пришвартовалась у острова Палау в Тихом океане и села на группу китайских лодок, чтобы помочь захватить десятки тысяч долларов якобы незаконно добытых морских огурцов.

Чувствительный катер, работающий примерно в 6600 милях от континентальной части Соединенных Штатов и примерно в 750 милях от своего первоначального порта в США, Гуам, является частью новейшей области роста береговой охраны: помогает противостоять растущей военно-морской мощи Китая в Тихом океане.

Китай использовал скоординированные меры своего рыболовного флота, береговой охраны и военно-морского флота. Утверждение в Южно-Китайском море. Он также имеет растущее присутствие в южной и центральной частях Тихого океана. Китайские рыболовные флоты сильно выросли вокруг островных государств, таких как Кирибати и Тувалу, которые имеют одни из самых богатых промыслов тунца в мире, и китайский военно-морской флот также утвердился в этом районе, в том числе останавливая военные корабли в этом районе. Сидней в 2019 году и посещение Фиджи корабля военно-морского госпиталя в 2018 году.

Береговая охрана США в этом регионе отвечает в ответ. За последние несколько месяцев компания установила два самых современных режущих инструмента на территории США, Гуам, примерно в 4000 милях от Шанхая, чем в Сан-Франциско. Еще один должен прибыть в ближайшие месяцы. Впервые у береговой охраны есть пристройка в посольстве США в Канберре, Австралия, а еще одно приставление переедет в Сингапур в следующем году.

Береговая охрана неуклонно наращивает свою активность в западной части Тихого океана и на шельфе Китая. В 2019 году компания разместила резцы в западной части Тихого океана более чем на 10 месяцев для работы с Седьмым флотом ВМС США. Один, USCGC Bertholf, Он пересек Тайваньский пролив, демонстрируя неповиновение Китаю., Первый корабль береговой охраны США, совершивший политическое путешествие.

«Все изменилось с появлением стратегии национальной обороны», – сказал Лайл Моррис, старший политический аналитик Rand Corp, ссылаясь на документ Пентагона 2018 г. «Самым большим сдвигом стало то, что Береговая охрана открыто упомянула свою роль в соревновании великих держав. с Китаем ».

Китайские военные корабли пришвартовались в Сиднее в 2019 году.

Фото:



Питер Рэй / Shutterstock





Как сообщает Береговая охрана США Министерству внутренней безопасности, ее работа с Пентагоном расширяется. Данные правительства США показывают, что суда береговой охраны потратили 326 дней на поддержку Министерства обороны в 2019 году по сравнению со средним показателем всего от 50 до 100 дней за предыдущие пять лет. Все развертывания в 2019 году были в Индийском и Тихом океанах. Миссия береговой охраны традиционно была сосредоточена на защите морских границ Соединенных Штатов, но иногда играла роль в поддержке военно-морского флота.

Министерство обороны также указало на необходимость уделять больше внимания этому району. Первое заграничное путешествие министра обороны Ллойда Остина, начавшееся на этой неделе, привело его к Индийскому и Тихому океанам.

Соединенные Штаты и их союзники с сильным военно-морским присутствием в Тихом океане, такие как Австралия и Франция, обеспокоены тем, что Китай, установив строгий контроль над Южно-Китайским морем, продвигается дальше в поисках менее истощенных рыболовных угодий и расширения своего стратегического диапазона. . Сайт. Развертывание береговой охраны предназначено для того, чтобы позволить Соединенным Штатам противостоять этим расследованиям с меньшим риском военной катастрофы, чем если бы были задействованы корабли ВМС США.

Конгрессмен Сет Моултон (округ Колумбия, Массачусетс), член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, сказал: «Отправка береговой охраны в этот район для обучения наших партнеров имеет смысл». «Они могли сделать все это без риска того, что военно-морской флот будет сложно выполнять одну и ту же работу».

Большая часть работы – это правоприменительная деятельность China Probes – ее рыболовного флота. В Республике Палау китайское рыболовное судно и шесть меньших лодок были арестованы в связи с обвинениями в морском огурце. Береговая охрана приехала помочь местным властям с посадкой и проверить документы.

Воды у небольшого острова Тувалу привлекают китайский рыболовный флот.

Фото:



Марио Тама / Getty Images





Палау, как и тихоокеанские государства Микронезия и Маршалловы острова, находится в Соглашение о свободной ассоциации С Соединенными Штатами, позволяя им оставаться независимыми, одновременно получая некоторые преимущества, предоставленные американским территориям.

Капитан Кристофер Чейз, офицер береговой охраны в районе Гуама, сказал, что, хотя многие небольшие тихоокеанские острова имеют повышенную способность защищать свои воды, новые корабли береговой охраны увеличили способность Соединенных Штатов обеспечивать безопасность и стабильность.

Береговая охрана инвестирует более 19 миллиардов долларов как минимум в восемь автоматических выключателей национальной безопасности, 25 автоматических выключателей морского патруля и 58 быстродействующих автоматических выключателей. Если все пойдет по плану в этом году, по крайней мере восемь из этих кораблей будут развернуты на позиции, чтобы противостоять Китаю. Береговая охрана также расследует местонахождение корабля в Американском Самоа.

Новые автоматические выключатели национальной безопасности, которые являются центром флота, могут перемещаться дальше и быстрее в худших условиях. Они вооружены системой морских пушек и крупнокалиберными пулеметами, и у них есть поверхности, на которые могут приземляться вертолеты.

Силы также будут работать со странами Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии над более умеренными задачами, но для построения отношений, таких как ремонт кораблей, обучение экипажей и замена навигационных буев.

Китай использовал свою береговую охрану, самую большую в мире, для сопровождения рыболовного флота и преследования участвующих судов. Разведка нефти и другая коммерческая деятельность В спорных водах Южно-Китайского моря.

Летом 2019 года USCGC Bertholf пришвартовался в Маниле, Филиппины, после тренировки со своими местными коллегами.

Управляющий делами. Гэри Jimotia был капитаном 184-футовой филиппинской береговой охраны судна и участие в поисково-спасательных обучения с американцами 70 морских миль от спорного Scarborough Sholl. Китайский корабль следил за ними весь день.

«Они становятся более агрессивными и бросают вам вызов, когда вы приближаетесь к школе Скарборо», – сказал командир. Джимотия сказал о китайских кораблях, с которыми они часто сталкиваются во время патрулирования. «Очень обнадеживает то, что у вас есть Соединенные Штаты, когда мы делаем эти упражнения».

Заместитель адмирал Линда Фэган, командующий береговой охраной США в Тихом океане, заявила, что командование Индийского и Тихоокеанского океанов и страны региона хотели бы видеть более регулярное присутствие береговой охраны в Южно-Китайском море, и что силы рассмотрит возможности для возврата.

Вице-адмирал Фэган сказал в интервью: «Быть ​​немного меньше, чем ВМС США, и определенно немного умнее и гибче, и это приветствуется нашими партнерами».

Написать в Люси Крамер на [email protected] и Бен Кислинг на [email protected]