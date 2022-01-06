Соединенные Штаты стремятся ослабить напряженность в России, а Европа настаивает на ее включении.

Координатор внешней политики ЕС Хосеп Боррелл и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посещают линию соприкосновения в Луганске, Украина.
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США и Россия проведут ключевые переговоры на следующей неделе, и главный дипломат ЕС разочарован тем, что блок тоже не будет за столом переговоров.
Возможное вторжение России в Украину вызывает серьезную озабоченность у многих лидеров, учитывая многочисленные сообщения об усилении военной активности вблизи границы. В целях ослабления этой напряженности высокопоставленные официальные лица США и России встретятся в понедельник в Женеве, Швейцария. Эта встреча будет предшествовать более широким переговорам между Россией и странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО) в среду.
Однако Европейский Союз — политическая и экономическая группировка из 27 стран — не будет присутствовать в целом, несмотря на присутствие многих из его членов на границе с Россией.
«В Европе нет безопасности без безопасности Украины. Ясно, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать ЕС и Украину», — заявил на пресс-конференции в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррелл. . Среда.
В Украине, сказал Боррелл, посетив восточную часть страны, где небольшие столкновения между украинскими силами и пророссийскими силами продолжаются в течение нескольких лет.
Это был первый визит высокопоставленного дипломата ЕС в регион, затронутый конфликтом.
Однако, по словам аналитика консалтинговой фирмы Teneo, исключение ЕС из переговоров неудивительно.
«Маргинализация ЕС в предстоящих переговорах неудивительна, учитывая, что НАТО, и в частности США, служат основным гарантом безопасности в Центральной и Восточной Европе», — сказал Андриос Торса в среду в записке.
Фактически, Европейский Союз в целом не обладает сильным оборонительным потенциалом — он полагается в основном на НАТО и в некоторой степени на Соединенные Штаты, когда дело касается безопасности.
Но, независимо от его возможностей в области безопасности, на предстоящих переговорах с Россией, в том числе по вопросам энергетики, многое поставлено на карту.
Большая часть природного газа, предназначенного для Европы, поступает из России. По данным Евростата, в 2020 году это составляло около 43% всего импорта газа в блок. А главный трубопровод между Россией и Германией, «Северный поток-2», висит на волоске из-за продолжающейся напряженности с Кремлем — это проблема для России, потому что она могла бы получать больше денег от экспорта газа, а также для Европейского Союза, потому что он мог бы help сдержать рост цен, зафиксированный за последние месяцы.
Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США, ранее на этой неделе заявил CNBC, что «Северный поток — 2» — это то, что ЕС может использовать для давления на Москву.
«Я думаю, что трубопровод является для нас основным элементом давления, если мы подойдем к нему с умом», — сказал Хэдли Гэмбл на CNBC Ишингер, нынешний председатель Мюнхенской конференции по безопасности.
ледяные отношения
Цель Боррелла — участвовать в переговорах с Россией — наступила год спустя. Унизительная поездка в Россию.
Главный дипломат Евросоюза посетил Москву в феврале прошлого года, чтобы выразить протест блока против ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального. Во время поездки Боррелл подвергся резкой критике за то, что он не отклонил комментарии своего российского коллеги о том, что ЕС был «ненадежным партнером».
По мнению политологов, это поставило отношения между Европейским Союзом и Россией до нового минимума.
Однако опасения по поводу возможного вторжения России в Украину еще больше осложняют их отношения.
«Пограничный конфликт вот-вот обострится, и нарастает напряженность в отношении безопасности Европы в целом», — сказал Боррелл в среду.
По оценкам, около 100 000 российских солдат размещены на границе страны с Украиной. Обе страны находятся в состоянии войны с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым.
Со своей стороны Кремль отрицал наличие каких-либо планов вторжения в Украину.
Однако Россия потребовала, чтобы НАТО и США сократили свое присутствие в Восточной Европе и не допустили присоединения Украины к военному альянсу.
Один из основополагающих принципов НАТО заключается в том, что нападение на одного — это нападение на всех.
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