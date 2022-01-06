Соединенные Штаты стремятся ослабить напряженность в России, а Европа настаивает на ее включении.

Координатор внешней политики ЕС Хосеп Боррелл и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посещают линию соприкосновения в Луганске, Украина.

США и Россия проведут ключевые переговоры на следующей неделе, и главный дипломат ЕС разочарован тем, что блок тоже не будет за столом переговоров.

Возможное вторжение России в Украину вызывает серьезную озабоченность у многих лидеров, учитывая многочисленные сообщения об усилении военной активности вблизи границы. В целях ослабления этой напряженности высокопоставленные официальные лица США и России встретятся в понедельник в Женеве, Швейцария. Эта встреча будет предшествовать более широким переговорам между Россией и странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО) в среду.

Однако Европейский Союз — политическая и экономическая группировка из 27 стран — не будет присутствовать в целом, несмотря на присутствие многих из его членов на границе с Россией.

«В Европе нет безопасности без безопасности Украины. Ясно, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать ЕС и Украину», — заявил на пресс-конференции в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррелл. . Среда.

В Украине, сказал Боррелл, посетив восточную часть страны, где небольшие столкновения между украинскими силами и пророссийскими силами продолжаются в течение нескольких лет.

Это был первый визит высокопоставленного дипломата ЕС в регион, затронутый конфликтом.

Однако, по словам аналитика консалтинговой фирмы Teneo, исключение ЕС из переговоров неудивительно.

«Маргинализация ЕС в предстоящих переговорах неудивительна, учитывая, что НАТО, и в частности США, служат основным гарантом безопасности в Центральной и Восточной Европе», — сказал Андриос Торса в среду в записке.

Фактически, Европейский Союз в целом не обладает сильным оборонительным потенциалом — он полагается в основном на НАТО и в некоторой степени на Соединенные Штаты, когда дело касается безопасности.