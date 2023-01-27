Сожжение Священного Корана перед датской мечетью в посольстве Турции | новости исламофобии

Антиисламский активист сжег экземпляры священной книги мусульман возле мечети в Копенгагене и возле посольства Турции в Дании.

Расмус Палудан, ультраправый активист с двойным датским и шведским гражданством, уже разозлил турецкое правительство, организовав 21 января в Швеции акцию протеста против сожжения Корана.

В пятницу он повторил эту уловку перед мечетью, а также перед посольством Турции в Копенгагене, пообещав продолжать каждую пятницу, пока Швеция не будет принята в НАТО.

Швеция и соседняя Финляндия стремятся присоединиться к военному союзу на фоне войны на Украине, что является историческим отходом от политики неприсоединения.

Однако для их вступления потребуется одобрение всех членов НАТО, и Турция дала понять, что заблокирует заявку Швеции — отчасти из-за первоначальной уловки Палудана.

Еще до этого Анкара оказывала давление на две страны, чтобы они расправились с вооруженными группами, курдскими активистами и другими группами, которые она считала «террористическими».

вызвал посла

Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что посол Дании был вызван в министерство иностранных дел Турции, поскольку «турецкие официальные лица решительно осудили разрешение, данное на этот провокационный акт, который явно представляет собой преступление на почве ненависти».

Послу сказали, что «позиция Дании неприемлема» и что Турция ожидает отзыва разрешения.

Позже министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором Палудан назвал «исламофобским шарлатаном» и осудил тот факт, что ему было разрешено организовать демонстрацию.

«Проявление терпимости к таким отвратительным действиям, оскорбляющим чувства миллионов людей, живущих в Европе, угрожает практике мирного сосуществования и провоцирует расистские, ксенофобские и мусульманские атаки», — говорится в сообщении министерства.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил датским СМИ, что инцидент не изменит «хорошие отношения» между Данией и Турцией, добавив, что Копенгаген намеревался поговорить с Анкарой о датских законах, поддерживающих свободы.

«Наша задача сейчас — поговорить с Турцией об условиях в Дании с нашей открытой демократией, о том, что есть разница между Данией как страной — и нашим народом как таковым — а затем о людях, которые имеют очень разные мнения», — сказал Локке Расмуссен.

После переезда Палудана в Швецию на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Стокгольм, чтобы он не ожидал поддержки своей заявки на членство в НАТО. Турция также отложила на неопределенный срок ключевую встречу в Брюсселе, на которой должно было обсуждаться членство Швеции и Финляндии.

защита полиции

В пятницу Палудан сжег копию священной книги мусульман перед мечетью в Копенгагене. По сообщению информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, из мечети звучала громкая музыка, когда он говорил, по-видимому, в попытке заглушить его слова.

«В Дании нет места для этой мечети», — сказал Палудан в прямом эфире на своей странице в Facebook, будучи в защитном шлеме и окруженный ОМОНом.

Затем Палудана, находящегося под охраной полиции, увозят в полицейской машине.

Позже, перед турецким посольством, Палудан сказал через рожок: «Однажды [Erdogan] Вы позволили Швеции вступить в НАТО, и я обещаю, что не буду жечь Коран возле турецкого посольства. В противном случае я буду делать это каждую пятницу в 2 часа дня».

Палудан, юрист, основал крайне правые партии как в Швеции, так и в Дании, которые не смогли получить ни одного места на национальных, региональных или муниципальных выборах. На прошлогодних парламентских выборах в Швеции его партия получила всего 156 голосов по всей стране.

В пятницу в нескольких странах с мусульманским большинством прошли акции протеста против акции Уолдена в Швеции и аналогичного инцидента в Нидерландах.

Осуждение и протесты в таких странах, как Пакистан, Ирак и Ливан, закончились мирным расходом людей. В столице Пакистана Исламабаде полиция остановила несколько протестующих, пытавшихся пройти к посольству Швеции.

Тем временем Соединенные Штаты выпустили предупреждение о безопасности, предупредив американских граждан в Турции о возможных ответных нападениях на места отправления культа или места, часто посещаемые жителями Запада после инцидентов с сжиганием Корана.