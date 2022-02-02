Созданный фанатами HD-ремастер Resident Evil 4 наконец-то завершен

После семи лет разработки Альберт Марин и его небольшая команда завершили их исчерпывающая переработка Обитель зла 4графика на ПК. По сравнению с некоторыми другими проектами, в которых разработчики улучшают или иным образом модернизируют визуальные эффекты для аппаратного обеспечения нового поколения или платформы, эта команда тщательно изучила каждый актив изображения, используя средства, пожертвованные фанатами проекта, для улучшения порта игры Capcom для ПК.

В некоторых случаях, когда старые текстуры просто не выглядели так хорошо в более высоком разрешении, команда переделала многие из них с нуля, используя фотографии или искусственный интеллект, стремясь при этом сохранить верность эстетике оригинальной игры. Когда я брал интервью у Альберта Марина в начале 2021 года, команда собрала более 4500 файлов Photoshop и потратила на проект более 9000 часов.

Лично я удивлен (но рад), что команда не получила приказа о прекращении действий от Capcom — особенно ближе к тому времени, когда VR-версия выпущена на Quest 2. В знак добросовестности компания даже разместила на форуме сообщение о фанатский патч на Обитель зла 4Страница обсуждения в Steam. Вы любите это видеть.

Этот проект HD, который можно установить как патч для Обитель зла 4 в Steam не вносит никаких изменений в игровой процесс. Вместо этого каждый камень, ящик с боеприпасами, дверная ручка — даже визуальные эффекты ролика — были с любовью обновлены командой. Для тех, кто недавно играл в Обитель зла 4 VR игра для квеста 2это может быть забавным способом испытать самую совершенную версию оригинальной игры от третьего лица.

Если вы хотите попробовать проект HD самостоятельно, вот как это сделать: