Создатели Halo Infinite говорят, что ваши самые опасные трюки — часть ДНК сериала

Понедельник челюсть падает бесконечная аура видео В моем твиттере постоянно появлялось сообщение, которое казалось чем-то вне моей компетенции. Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы скорость бега.

Видео от австралийского ютубера «Mint Blitz» начинается с оружия Главного Чифа с огромным молотом, стоящего за колесницей Бородавочника. Во впечатляющем эпизоде, который происходит в течение нескольких секунд, Минт Блиц взмахивает своим молотом, чтобы отправить Бородавочника в полет, и примерно в то же время использует новый крюк Мастера Чифа на машине, чтобы взлететь в воздух, как Человек-паук. Взлетая высоко над головами деревьев Дзета-Гало, он использует тягу — а затем, по необъяснимым причинам, продолжает лететь вперед. После 39 секунд в воздухе он, наконец, приземлился, изящно сидя на вершине высокой, потенциально недоступной башни.

Mint Blitz почти наверняка что-то делает бесконечная аура Разработчик 343 Industries не имел этого в виду. Я не могу представить, чтобы игроки могли лететь прямо, не падая более получаса. Но, судя по разговору с 343 Industries, студия, похоже, не возражает против того, чтобы дать игрокам знать, как выполнять подобные странные трюки, и не планирует исправлять подобные вещи.

говорит Пол Крокер, младший креативный директор 343 Industries. край. «Мне нравится, что кто-то может так быстро бегать в игре, используя сумасшедший набор механик, чтобы достичь цели».

«Если прогресс игрока не мешает его кубикам или его способности получать удовольствие от игры, мы это исправим», — добавляет менеджер по персонажам Стивен Дик. «Это те вещи, которые мы исправляем. В противном случае мы хотели бы видеть такие вещи».

Дик утверждает, что расширение границ — это часть его Привет ДНК ». Приведите пример попытки сжать транспортное средство там, где вы технически не должны этого делать». «Если игрок хочет потратить на это время и энергию, то в конечном итоге он добьется успеха и получит транспортное средство, где они не должны были делать это Технически? Потрясающе », — говорит он.

«Вы вполне способны на это».

Крокер поделился историей о том, как команда разработчиков потратила два часа, пытаясь заполучить Призрак (разновидность быстрого космического корабля на воздушной подушке) в конкретном здании. Когда они написали эту огромную ошибку [report] О том, что «у меня может быть призрак, нам нужно это исправить», — мы сказали: «Нет. Вы вполне способны на это», — сказал Крокер.

По словам Дейка, в конечном итоге наблюдение за тем, что делают игроки, также вдохновляет команду на то, что они делают на кону. «Мы увидим интересные вещи, к которым тяготеют игроки, и мы скажем:« Вау, да, мы собираемся использовать это ». «

Расширение миров до пределов может продлить жизнь игр. Люди по-прежнему активны Время бритья Дыхание дикой природы спринты Например, спустя более четырех с половиной лет после его первоначального выпуска. И Привет Поклонники уже показали, что они стойкая группа, потратив семь лет на то, чтобы добиться этого. В декорационной комнате в доступ к ауре.

343 Industries не сказала, что будет дальше Привет бесконечный кампании, поэтому мы не знаем, как следующая глава может развернуться на Zeta Halo. Но пока мы ждем того, что произойдет, я с нетерпением жду возможности увидеть, какие трюки возглавят эпическое путешествие Mint Blitz по карте — и похоже, что 343-й будет.